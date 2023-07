Jueves 27 de julio será día no laborable: ¿es lo mismo que un feriado?

Día no laborable en Perú para Fiestas Patrias y sector público.

Con el objetivo de crear un fin de semana prolongado durante las festividades de Fiestas Patrias, el gobierno peruano ha anunciado que el próximo jueves 27 de julio será considerado como un día no laborable para los trabajadores del sector público.

Esta medida, diseñada para fomentar el turismo en Lima y otras regiones del país, se encuentra estipulada en el Decreto Supremo 151-2022-PCM, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de diciembre pasado.

El mencionado decreto establece las siete fechas en las que se celebrarán días no laborables durante el año 2023, así como también una fecha durante la primera semana de 2024.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR DÍA NO LABORABLE?

De acuerdo con el decreto, las horas que no se trabajen el jueves 27 de julio deberán ser compensadas en los diez días posteriores o en una fecha acordada entre el empleador y los trabajadores, dependiendo de las necesidades de la institución.

En el caso del sector privado, las empresas podrán optar por acogerse a este día no laborable, siempre y cuando exista un acuerdo previo entre el empleador y sus empleados sobre la forma en que se recuperarán las horas no trabajadas.

En cualquier caso, la diferencia principal entre un día no laborable y un feriado radica en que el primero es un beneficio opcional que deberá ser compensado posteriormente mediante la recuperación de horas.

27 DE JULIO: ¿QUÉ OCURRE SI TRABAJO EN UN DÍA NO LABORABLE?

En Perú, cuando un trabajador labora en un feriado nacional y, debido a las necesidades de su empleador, no puede recuperar dicho día de descanso en un momento posterior, tiene derecho a recibir un pago equivalente al triple de su remuneración diaria.

Esta situación difiere en el caso de los días no laborables. Si un trabajador acuerda no laborar en un día no laborable con su empresa, dicho día será remunerado de manera normal, pero deberá reponer esas horas en una fecha posterior.

Es importante destacar que los feriados son establecidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.