Juan Manuel Vargas: Más que un futbolista, un entusiasta

El legendario exfutbolista peruano Juan Manuel Vargas se sentó en el set de ‘Enfocados’ para rememorar los momentos más destacados de su carrera. Sin embargo, entre las hazañas futbolísticas, una anécdota sobre un caballo robó la atención de todos, especialmente cuando Jefferson Farfán la sacó a relucir.

La historia comienza cuando Vargas, influido por su compañero Claudio Pizarro, decide adentrarse en el mundo equino y compra un caballo. La anécdota, digna de una comedia, fue relatada con humor por Farfán, quien recordó cómo Vargas alimentaba al caballo con “menudencia” y patas de pollo, provocando risas en el set.

La explicación de Vargas sobre su compra impulsiva no hizo más que añadir al encanto de la historia. “No sé por qué lo compré. Claudio Pizarro me pide alzar la mano [en una subasta] y de pronto me quedé con el caballo”, confesó entre risas. La historia revela un lado divertido y despreocupado del famoso futbolista.

Pero la afición de Vargas por las adquisiciones no se detenía en los caballos. Farfán también reveló cómo solía comprar todo lo que sus compañeros llevaban a la Videna de San Luis, incluyendo autos deportivos. Estos relatos pintan a Vargas como un personaje carismático y aventurero, más allá de su éxito en el fútbol.

El relato también trae a la memoria la pasión de Claudio Pizarro por los caballos, demostrando que la influencia entre compañeros trascendía el terreno de juego. Pizarro, conocido como el ‘Bombardero’, también se dedicaba a la equitación y crianza de caballos, revelando un lado poco conocido de la estrella del fútbol.

La carrera de Juan Manuel Vargas en el fútbol es igualmente impresionante. Desde sus inicios en Universitario de Deportes en Perú, hasta sus destacadas actuaciones en equipos europeos como Catania, Genoa y Fiorentina, Vargas dejó una huella imborrable en el fútbol internacional. Su regreso a Perú para jugar nuevamente en Universitario cerró un capítulo glorioso en su carrera deportiva.

La historia de Juan Manuel Vargas y su incursión en el mundo equino, junto con sus aventuras fuera de las canchas, pintan un retrato vívido de un hombre que vivió la vida con pasión y entusiasmo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin duda, sus anécdotas seguirán siendo recordadas y contadas con cariño por mucho tiempo.