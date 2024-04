¡Fonavista: aquí tu orden de pago para cobrar reintegro!

100% OFICIAL: Comisión Ad Hoc activa devolución para fines de mes

El integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, anunció que del 22 al 26 de abril está programada la nueva devolución de aportes para las listas 1 al 19, pertenecientes al reintegro 1. El representante sostuvo que el jueves 18 de abril será aprobada la resolución administrativa que detalla el número de fonavistas, así como el dinero que recibirá el primer reintegro. Además, Milla explicó que, si bien la liberación de las aportaciones estaba programada para el 15 del presente mes, hubo un “retraso en el sistema” que impidió el cumplimiento de dicho plazo.

“Este es un reintegro, que es a las personas de los grupos anteriores. Personas que superan los 80 años, entre fallecidos y vivos son 328 mil 55 fonavistas, aproximadamente están vivos 180 mil. A eso se añade, el padrón Conadis, que debe superar los 20 mil, y los que han hecho su trámite esta semana, quienes han reportado sus enfermedades terminales graves. Estos se incorporan a este padrón. De acá a dos meses, estará aprobado el Reintegro 2. Ambos grupos superarían los 350 mil fonavistas”, detalló Milla.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi había señalado que se realizaría un nuevo desembolso para aquellos fonavistas que en las listas anteriores cobraron montos menores. Sin embargo, no se habían anunciado más detalles sobre las fechas de pago, ya que indicaron que el Gobierno de Dina Boluarte buscaba retrasar la entrega de aportes a adultos mayores.

Grupo 21

Los fonavistas de la lista 1 a la 19, quienes recibieron montos menores como parte de la devolución, podrán cobrar el resto de su dinero desde el 22 de abril, según la Comisión Ad Hoc. Para ello se han creado dos grupos denominados reintegro 1 y reintegro 2. Sin embargo, no se ha dicho mucho sobre el pago a la lista 21, aquellos fonavistas que no han recibido ningún desembolso. Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc en representación de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), dio mayores luces sobre esta lista, que debería empezar a pagarse en julio, una vez se haya procesado toda la data de los aportantes.

Fonavi: ¿Qué se sabe de la lista 21?

La lista 21 lo conformarán fonavistas que hasta el momento no han recibido ningún tipo de pago, pues no se ha logrado acreditar sus aportes. De acuerdo a Milla, las empresas en la que muchos fonavistas trabajaban dejaron de existir y la secretaría técnica no tenía forma de contrastar la información.

No obstante, esto está en vía de solucionarse, ya que la ONP ha enviado información a la secretaría técnica que ayudará a que se confirmen los aportes de cierto sector de fonavistas que no han cobrado.

¿Cuándo se pagará y quiénes conformarán la lista 21?

Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc, señaló que la lista 21 estará integrada por personas mayores de 60 años. “Si el grupo no es muy grande, bajamos la edad, puede ser de 40 o 50 años. El objetivo es que sea un grupo grande y ese va a ser el grupo 21, fonavistas que a la fecha no han cobrado ni un sol, porque ha habido problemas en la acreditación de sus aportes”, agregó.

“Yo estimo que en un mes o mes y medio ya está trabajada esa información para tomar el acuerdo y la aprobación de este grupo 21. Tampoco es una data inmensa, en junio o julio debe estar definiéndose el grupo 21. Hay alrededor de medio millón de fonavistas que están en proceso de verificación“, explicó Milla.

Devolución Fonavi: ¿Qué son los grupos de reintegro?

El grupo de reintegro 1 estará integrado por fonavistas de la lista 1 al 19 que cobraron un adelanto y que, en marzo del 2024, tienen 80 años o más. Mientras que el grupo de reintegro 2 lo conformarán aportantes mayores de 80 años que han fallecido, por lo que el dinero podrá ser cobrado por sus cónyuges e hijos.

“Ambos grupos constituyen 328.055 fonavistas, pero hay que añadirle los fonavistas que están en el padrón de Conadis y los que han remitido documentos a la Comisión Ad Hoc, que tienen enfermedades graves o terminales, entonces ese número va a aumentar”, precisa Milla.

¿Cuánto es el monto máximo que recibirán los grupos de reintegro?

La lista 20 recibió como máximo S/6.681, pero los grupos de reintegro no tendrán este límite. “Si la información que viene del empleador o de la boleta del fonavista, se hace el cálculo y resulta una cantidad superior, eso es lo que se tiene que pagar”, resalto Milla.

Primero, este jueves 18 de abril se aprobaría finalmente el padrón del Reintegro 1 para emitir la respectiva resolución administrativa y posterior publicación en el diario oficial “El Peruano”

“En el reintegro 1 hemos tenido un retraso en el sistema que no nos ha permitido aprobar la resolución administrativa. (…) El próximo jueves hemos quedado en aprobar (el padrón), el número exacto de fonavistas y la cantidad de dinero que significa el reintegro 1, a darse en la semana del 22 al 26 de abril”

Del mismo modo, el vocero apuntó que el reembolso para aquellas personas que califican en el reintegro 2 será “de aquí a dos meses”. A detalle, recordó que dicha agrupación está integrada por herederos de ex aportantes que ya fallecieron.

¿Cómo saber en qué estado está mi trámite de FONAVI?

Para verificar el estado de tu trámite de FONAVI, puedes seguir estos pasos:

Ingresa a la página web oficial de FONAVI. https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

Dirígete a la sección ‘ Consulta del Estado de Registro ‘.

‘. Llena el formulario con tu número de documento.

Escribe el código de verificación mostrado en pantalla.

Haz clic en ‘Consultar’ y podrás ver tu estado de registro.

Una vez que hayas verificado que apareces en la lista de beneficiarios, podrás acercarte al Banco de la Nación a cobrar tu dinero del Fonavi portando tu DNI.

No olvides que tienes la opción de contactar a la central de atención al fonavista llamando al (01) 3178888 y proporcionando tu número de documento de identidad para verificar si estás registrado en el padrón. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

¿Dónde se puede consultar si uno es fonavista y está en el padrón de Conadis?

Para verificar si una persona pertenece al Fondo Nacional de Vivienda, puede consultar su situación a través de los Módulos de Consulta que ofrece el gobierno. Si desea saber si es fonavista y está incluido en el padrón de CONADIS, tiene dos opciones principales.

La consulta en línea le permite acceder a la plataforma virtual del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Este registro está disponible en todo el Perú y está habilitado únicamente para aquellas personas que padecen alguna discapacidad. Para acceder y consultar su situación, siga los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/

Selecciona la opción “Inscripción al registro”.

Completa el formulario con tus datos personales y sigue las instrucciones.

Para aquellas personas que no padecen una discapacidad, la consulta debe realizarse de manera presencial en las oficinas de CONADIS. Para ello, siga los pasos a continuación:

Localice la oficina regional de CONADIS más cercana a su domicilio en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/conadis/sedes

Acuda personalmente con su documento de identidad (DNI).

Solicite la consulta de su situación en el padrón de fonavistas y CONADIS.

