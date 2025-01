Juan Carlos Liendo: «No se quiere aceptar la realidad»

Juan Carlos Liendo, señaló que la criminalidad se encuentra incrementando porque el estado peruano, no ha tenido la capacidad de enfrentar este problema.

El exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, pronosticó que este año será más violento y con un preocupante incremento del crimen organizado en el Perú, debido a las acciones que no tuvieron resultados.

LEE TAMBIÉN:

«Estamos cerrando el 2024 con mayor preocupación y empezando el 2025 con una serie de tragedias en menos de una semana. Con un estado de emergencia fracasado, una política que aborda el tema de seguridad ciudadana con frivolidad, error tras error. Estados de emergencia que de ser una herramienta de excepción pasa a ser una herramienta de gestión pública, todo hace prever que el 2025 va a ser un año mucho más violento de empoderamiento del crimen organizado en el Perú”, indicó tras un programa de prensa.

Del mismo modo, Liendo señaló que, si el Estado no puede frenar el avance de la criminalidad, es debido a que se sigue aplicando los modelos obsoletos de hace treinta años. «No se quiere aceptar la realidad: que el Estado peruano, con sus tres poderes, no puede enfrentar el avance del crimen organizado y por una simple razón, porque no es un tema de policías y ladrones, es una violencia criminal que tiene variantes de nivel estratégico internacional, de carácter político, económico social y que ahora se convierte en un problema de preocupación de seguridad nacional”, sostuvo.

“Frente a esta realidad, el gobierno tiene como una única respuesta aplicar modelos de 30 años que no sirven y ver el problema de seguridad nacional como un problema de perseguir a delincuentes, de policías persiguiendo ladrones”, preciso.