Jossmery dedica canción a la esposa de ‘Caballito’

CANTÓ A TODO PULMÓN ‘DICE QUE NO ME QUIERE, PERO VUELVE CONMIGO’

No se cansa. La polémica mode!o Jossmery Toledo continúa la bronca por su examante el futbolista Paolo Hurtado, pues eta vez compartió en su Instagram una parte de una canción de De la Ghetto, con una evidente indirecta para la aún esposa del futbolista, Rosa Fuentes.

Como muchos otros personajes de la farándula, la llamada ‘Tombita sexy’ llegó al Sexy Halloween, un concierto que se desarrolló en el Estadio de la Universidad Nacional San Marcos, para celebrar “El día de los muertos” y aprovechó en cantar a todo pulmón la letra de la conocida canción “Dices” dirigido a su exsaliente.

“Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede“, fue lo que entonó Jossmery Toledo, mirando de frente a la cámara y hasta señalando con el dedo, mientras que una amiga suya grita detrás de cámara: “¡Perro!”. Esto fue compartido en las historias de Instagram de una de las asistentes.

Por su parte, la exconductora de TV, Laura Borlini, asegura que el futbolista sí se enamoró de la modelo llegando a poner en riesgo su matrimonio.

“En realidad todos no esperábamos muchas veces, esperamos que las mujeres se den su lugar y no perdonen ese tipo de cosas… Pero, es algo increíble leer la cantidad de cosas que él escribía a su amante diciendo que era ‘el amor de su vida’, que nunca se había enamorado de otra persona y ahí viendo las cosas como han ido sucediendo y las duras declaraciones que te dio a ti”, sostuvo.