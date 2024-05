“Fonavistas cobran triple por 187 meses de aportaciones”

JOSÉ CÓRTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, DETALLÓ CÁLCULOS DE PAGOS QUE SALEN EN CERAD A ENTREGAR

El día Lunes 20 de mayo se publicó en la página de la secretaría técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625, el CERAD de los Fonavistas integrantes del grupo de REINTEGRO N° 1, dichos Fonavistas o sus familiares pueden imprimir su CERAD, y cotejar si el cálculo de su devolución es correcto. Por ello, el ingeniero José Cortez, miembro de la comisión Ad Hoc, exhortó a los aportantes a cotejar los montos recibidos con sus aportaciones, sin olvidar que este proceso de devolución es en función de las aportes del trabajador, pues no está considerado la devolución de los aportes del empleador, lucha que continuará la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú – FENAF PERU.

CÁLCULO EN BASE A 187 MESES DE APORTACIONES

“Nosotros a partir de la publicación del CERAD del grupo número 20, del REINTEGRO N°1, sabemos cuánto le ha correspondido a cada fonavista, cuánto le han devuelto como REINTEGRO, en segundo pago, aquellos que salieron del 1 al 19, fonavistas mayores de 80 años, le han descontado lo que le dieron en primera instancia y lo que le corresponde. Hemos visto si cálculo en la cual solamente se aplicaba el modelo de fórmula, de forma de cálculo de aportaciones reconocidas del 1 de enero de 1980 a julio de 1995 son 187 meses, antes le devolvía 1,999 soles, por 1 sol no le daban 2 mil; ahora le están devolviendo 6, 680 soles, han triplicado su aportación, descontado los aportes, ahí le salía 4, 600 soles para adelante a todos aquellos fonavistas que aportaron de enero del 80 a julio de 1995, completos, a todos les ha salido ese monto, aquellos que han aportado 187 meses”, señaló.

CASI EL 95 % REGISTRADOS EN SIFONAVI NO TENÍA BOLETAS

“Hay fonavistas que han presentado su aportación, su descuento que le han hecho al Fonavi, empresas en que han laborado como Petroperú, hay fonavistas que han recibido más de 20 mil soles, ¿pero por qué?, porque tuvieron la prevención de guardar sus boletas, de no tirarlas. Eso ha sido una herramienta para que le apliquen la tasa de interés legal y le digan cuanto le corresponden, ¿porque se aplicó eso? Porque la mayoría a nivel nacional de los fonavistas que estaban registrados en el SIFONAVI con su formulario número 1, casi el 95 % no tenía boletas, entonces cómo le íbamos a devolver si la sentencia del TC dice: ‘devolver de acuerdo a lo descontado en sus remuneraciones’, si no había boletas, ¿cómo se le hace el cálculo?, ¿Cómo le devuelvo al fonavista su plata? De acuerdo a las aportaciones se iba aplicar un cálculo de aportes y es por eso que salió 6, 680 soles, para esos fonavistas que no tenían boleta”, detalló.

RECLAMOS DE ACUERDO A CADA CASO, APELACIÓN O IMPUGNACIÓN

“Y muchos Fonavistas se han ido contentos porque pensaban que les iban dar 500 soles, han recibido en muchos casos, 4, 600 soles como otros que han recibido menos, pero ese es el objetivo. Entonces como Fonavistas ¿qué estamos haciendo nosotros? que se acerquen esos fonavistas que les han dado su REINTEGRO para verificar, imprimir su CERAD y cotejar si tiene boletas.

Si es lo justo lo que le han devuelto, o si tiene su cálculo de aportes, si es lo justo lo que le han devuelto, y si no es justo, reclamar de acuerdo a cada caso, porque todos no han trabajado igual, unos han sido peón, otros han sido empleados; entonces todos no ganaban igual, entonces en base a eso, estamos aplicando en cada fonavista para hacer ese procedimiento, para que el fonavista presente su apelación o su impugnación, hay fonavistas que les han dado 400, 500 soles y cuando han recibido su récord de la ONP , todos sus meses completos ¿Qué pasó? Y si el Fonavista no reclama, ¿quién sale ganando?”, explicó.

FENAF VERIFICARÁ TODOS LOS CASOS A NIVEL NACIONAL

“Ya está habilitada la web desde el día lunes, cada uno se acerca con su DNI y automáticamente le imprimimos su CERAD y con la documentación que se acredite haber aportado, se verifica, y esa es la lucha de nosotros, esa es la lucha que hemos ganado en el congreso cuando salió la ley 31173, cuando la ley 31928, ya si sucesivamente salieron leyes a favor pero es una lucha y hay que ser perseverante, porque es su plata, es un derecho de propiedad y si es su plata tienen que devolverle y ese es el procedimiento que vamos a empezar a trabajar con ustedes a nivel nacional”, concluyó.

