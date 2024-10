Mejía: “Yo también pido garantías para mi vida y mi familia”

El letrado José Carlos Mejía, solicitó al Ministerio del Interior garantías para su vida y contar con la protección necesaria, debido a que teme una supuesta amenaza.

El abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, denunció un presunto acto de amedrentamiento tras un ataque perpetrado frente a su casa en el distrito de Independencia. No obstante, el letrado, indicó que, al promediar las nueve de la noche, unos sujetos no identificados dispararon casi una decena de veces a un auto estacionado frente a su vivienda.

Ante lo ocurrido, el letrado solicitó al Ministerio del Interior, contar con la protección y garantías para su vida, debido a que teme que tales disparos se hayan realizado con el fin de recibir una posible amenaza en su contra.

“Pido a la Policía Nacional del Perú y al propio ministro del Interior que vele por la seguridad de todos los peruanos y, en el tema que yo estoy defendiendo, de manera objetiva, yo también pido garantías para mi vida y mi familia. Por mí normal, pero tengo una familia. Es necesario porque el tema que ha destapado el capitán Izquierdo mueve muchos intereses de gente que ni siquiera conocemos el rostro. No sabemos cuántos son los interesados en callar esta investigación“, precisó mediante un diario local.

Del mismo modo, precisó que en la zona donde reside nunca se había registrado un caso similar y que su vecino, dueño del auto al que dispararon, no es víctima de extorsión ni amenazas. “He vivido más de 30 años en este barrio y nunca se había reportado un hecho así. Cuando terminó todo, le pregunté a mi vecino si habían personas que quisieran perjudicarlo y él dijo que no. Qué raro que justo cuando yo asumo la defensa del capitán Izquierdo se de esta situación“, agregó.