Jairo Concha habló tras la victoria de Universitario sobre Alianza

Jairo Concha afirmó que nunca habló mal de Alianza Lima

Universitario prevaleció 1-0 sobre Alianza Lima en el primer clásico del 2024, generando especial atención mediática hacia el volante crema Jairo Concha, debido a su pasado en el equipo blanquiazul. Al ser preguntado sobre la reacción de la afición local cada vez que tocaba el balón, se afirmó que estaba enfocado en el juego y no prestaba atención al público. “Yo no me sentí dubitativo, la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada (de Alianza Lima), cuando uno juega se enfoca en el partido así que nada que ver”, respondió el ahora volante crema.

Aunque no brilló como en otros encuentros, ‘Jairoco‘ participó en el gol de la ‘U’ y fue vital para que su equipo penetrara las líneas en un momento clave, proporcionando profundidad al ataque que culminó en el gol de Andy Polo. Sin embargo, la tarjeta amarilla recibida a los 21 minutos lo condicionó, llevando a Bustos a sustituirlo para evitar una posible expulsión.

En otra parte de la entrevista brindada a varios medios, expresó que nunca faltó el respeto a Alianza Lima. “Nunca hablé mal del club. Tampoco lo haría, porque estuve mucho tiempo ahí. Tuve alegrías y también tristezas, pero son cosas del fútbol”, manifestó. Por último, también se refirió al gol crema en el que participó. “¿Cómo no voy a gritar el gol, hermano, estamos marcando un gol y no lo voy a gritar?”, manifestó Jairo Concha.

Mensaje del padre de Jairo Concha

Alianza Lima perdió el primer clásico del 2024 en el Estadio Nacional, y diversos hinchas de Universitario celebraron el triunfo de su equipo en las redes sociales. Uno de los más contentos con este resultado fue el padre de Jairo Concha. El señor Willy Concha compartió un mensaje peculiar en sus redes sociales, sorprendiendo a más de un aficionado. “Alguien por ahí decía que íbamos a bailar en la fecha 3. No seas bocón. ‘Y dale U toda la vida'”, escribió el padre de Jairo Concha, quien se ha mostrado muy feliz en el conjunto crema.