Jorge Célico dejó de ser entrenador de Emelec

Los malos resultados del elenco ecuatoriano provocaron que la directiva pusiera fin al vínculo con el argentino.

Jorge Célico dejó de ser oficialmente técnico del Emelec, club ecuatoriano donde militan los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco, debido a los malos resultados que arrastró el club en la liga local. Así lo informó el ‘eléctrico’ mediante sus redes sociales oficiales, donde agradecieron el trabajo del argentino durante su corto paso por el club.

Pues asumió el cargo en enero de este año. «Emelec informa que el profesor Jorge Célico ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. Agradecemos su profesionalismo y entrega durante su gestión, y le deseamos éxitos en sus futuros desafíos», señalaron.

Asimismo, en el conjunto ‘bombillo’ dieron cuenta de quién será el entrenador en el corto plazo, a la espera del arribo de un nuevo DT. «El profesor Cristian Nasuti estará a cargo del equipo como DT interino para el encuentro ante CD Macará«, añadieron en el texto. En tanto, en la previa, el mismo Jorge Célico había manifestado que en horas de la noche del último jueves el presidente del club se comunicó con él para comentarle sobre su despedido. El mismo se dio vía Whatsapp.

«Me enteré anoche, increíblemente por chat. A las 11:30 de la noche me escribió el presidente diciéndome que ya no me presente y que estaba en disponibilidad mi puesto. Vía Whatsapp. Realmente vergonzoso», sostuvo en conversación con Mundo Deportivo EC.