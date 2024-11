John Krasinski es elegido el hombre más sexy de 2024

El actor y director de series y cine, John Krasinski, ha sorprendido con su reciente reconocimiento por su atractivo físico

La revista People ha nombrado a John Krasinski, conocido por su papel en The Office, como el hombre más sexy de 2024. A sus 45 años, el actor confesó en una entrevista que la noticia lo tomó por sorpresa: “No pensé en nada, solo que tal vez era una broma. No es como me despierto pensando en ser el hombre más sexy del mundo”, comentó entre risas.

Krasinski reveló que su esposa, Emily Blunt, se mostró emocionada al enterarse del reconocimiento y, en tono divertido, bromeó con que empapelaría su casa con la portada de la revista. También señaló que sus hijos disfrutarían del momento, aunque lo consideró «algo peculiar».

Krasinski sucede a Patrick Dempsey, quien ostentó el título en 2023. Dempsey, de 57 años, reconocido mundialmente por su papel en Anatomía de Grey, expresó que recibir este nombramiento en su etapa actual de vida fue gratificante. En una entrevista, Dempsey comentó que se sintió en shock al recibir la noticia, pero que luego lo tomó con humor. “Siempre he sido la dama de honor, así que ni siquiera me planteé esta posibilidad”, dijo.

La edición de People para el nombramiento le otorgó a Dempsey dos portadas: en una luce serio y cruzado de brazos, mientras que en la otra aparece sonriente y relajado, luciendo una camisa azul. El actor también mencionó que espera aprovechar la atención para impulsar causas positivas.