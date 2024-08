Jessica Newton denunciada por no devolver vestidos

La diseñadora de modas arremetió contra Jessica Newton por vestidos valorizados en S/5.000 cada uno

La glamorosa e icónica reina de la belleza, Jessica Newton, está viviendo un drama por el último Miss Perú. En el programa de Magaly Medina, una diseñadora denunció públicamente que la organización del certamen de belleza se quedó con 15 vestidos que fueron prestados desde marzo y, hasta ahora, no han sido devueltos.

Incluso, la aclamada Miss Grand 2023, Luciana Fuster, se habría llevado algunas prendas para mostrarlas en su retorno a Tailandia, pero tampoco fueron devueltas, según la diseñadora Isabel Pita.

Durante el programa “Magaly TV, la firme”, Isabel Pita, diseñadora y dueña de una boutique, explicó la situación por la que atraviesa desde hace unos meses. Ella mostró unos audios que le envió el asistente de Jessica Newton, Gabriel Nardiello, quien le propuso un canje para que una de las candidatas del Miss Perú usara uno de sus vestidos. Según el informe, estos vestidos están valorizados en S/5.000 cada uno, con el compromiso de devolución, pero esto no sucedió.

“Hola, soy Gabriel Nardiello, de la organización del Miss Perú. Nos encantaría poder conversar con ustedes para ver qué posibilidades hay de tener una alianza y que una de nuestras reinas que está a punto de competir pueda utilizar uno de sus diseños”, dice el audio que la empresaria expuso.

“Ellas vinieron, se probaron, se llevaron los vestidos. El acuerdo fue que era un préstamo solo por unos días, los usaban para el desfile, nos etiquetaban y los devolvían. Hasta la fecha, estamos en agosto y no devuelven. He mandado reiteradas comunicaciones y no me devuelven nada”, sentenció Pita.