Jefferson Farfán: De las lágrimas por el fracaso a la visión de un futuro prometedor

Tras perderlo todo con un restaurante en Turquía, el exfutbolista peruano resurge como empresario con su centro comercial KM40, un proyecto impulsado por el apoyo de su madre.

El exfutbolista Jefferson Farfán, ícono del fútbol peruano, ha demostrado que la resiliencia es una de sus mayores virtudes, incluso fuera de las canchas. Antes de concretar su exitoso proyecto empresarial KM40 en Lurín, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su primera incursión en los negocios, un restaurante en Turquía, fracasó debido a la pandemia.

“Fue una experiencia muy dura. Puse un restaurante con un amigo cerca de un lago en Estambul, un lugar precioso, pero la pandemia lo arruinó todo. Cada vez que veo las fotos, siento un dolor enorme,” confesó Farfán durante una reciente entrevista. Este fracaso dejó al exjugador con miedos e inseguridades respecto a futuras inversiones, pero el respaldo de su madre, Doña Charo, fue determinante para su recuperación emocional y financiera.

Doña Charo, conocida por su carácter visionario, le presentó la idea de invertir en un terreno en la antigua Panamericana Sur, pese a las reservas de Farfán. “Mi mamá me llamó y me dijo: ‘Hijito, este lugar es oro, será el futuro para tu familia’. Al principio dudé por miedo a otro fracaso, pero su insistencia y confianza me convencieron”, relató.

El camino no fue fácil. Farfán confesó que sentía temor de que un desastre natural, como un huaico, destruyera la inversión. Sin embargo, gracias a la persistencia de su madre, compró el terreno, que con el tiempo se transformó en KM40, un moderno centro comercial que hoy simboliza su renacer empresarial.

Además, el exfutbolista ha anunciado la apertura de su primera tienda física en KM40, donde exhibirá su marca de ropa y accesorios, Mdre, consolidando su presencia en el mercado. Según José Zegarra, encargado del proyecto, Farfán no solo invirtió en el desarrollo del centro comercial, sino que también participó activamente en su planificación.

Con KM40 en marcha, Jefferson Farfán demuestra que los fracasos pueden ser el inicio de grandes logros. El respaldo familiar y su perseverancia han sido clave para transformar un momento oscuro en una oportunidad de éxito y crecimiento.