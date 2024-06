Jefferson Farfán aclara su vínculo con su padre

El ídolo de Alianza Lima aseguró que, pese a no haberse hecho cargo de él cuando era pequeño, actualmente mantienen una relación amical.

Jefferson Farfán fue el invitado especial en el programa reciente ‘La fe de Cuto’, donde tuvo una profunda conversación con su tío, Luis Guadalupe. Durante esta entrevista, el exfutbolista y actual empresario compartió detalles íntimos sobre su infancia, sus inicios en el fútbol y algunas anécdotas memorables.

A pocas horas de celebrarse el Día del Padre, Luis Guadalupe preguntó a Farfán sobre su relación con su padre, Luis Farfán Quispe. “¿A qué edad conociste a tu papá Luis?”, fue la pregunta que desencadenó recuerdos en Jefferson. “Chiquito, recuerdo que fui a ver a mi abuela”, respondió Farfán, rememorando su temprano encuentro con su padre.

Farfán reveló que su relación con su padre es más cercana a la de amigos que a la paternal. “Mi papá conmigo siempre ha tenido una relación amical. Siempre lo molesto, pero nuestra comunicación es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado presente, pero mi mamá nunca me instó a juzgarlo”, explicó con franqueza.

A pesar de la ausencia paterna en su infancia, Farfán no guarda rencor hacia su padre y mantiene una actitud positiva y humorística al respecto. “No soy quien para juzgarlo. Eso lo hace el de arriba. Mantenemos respeto, cuando lo veo lo saludo, pero siempre bromeamos. Le digo ‘¿por qué no me diste mi tarro de leche?, ahora estarías en mi mansión’. Él se ríe mucho, le gusta”, compartió Farfán sobre sus interacciones con su padre.

Recientemente, Jefferson Farfán ha captado la atención no solo por su incursión en el mundo del podcasting con ‘Enfocados’, sino también por sus nuevas inversiones fuera del ámbito deportivo. Se ha filtrado información sobre un importante proyecto inmobiliario que está desarrollando: la construcción de un centro comercial en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

El proyecto comenzó en enero y se prevé que esté finalizado para noviembre de este año, con una inauguración planificada para diciembre. Trabajadores en el sitio confirmaron estos detalles, mencionando que Farfán visitó el lugar en marzo para supervisar los avances.

El rumor sobre la inversión de Farfán en un centro comercial se originó en el programa de YouTube ‘Nadie se salva’, donde se discutió sobre las futuras inversiones del exfutbolista. Se destacó que este nuevo proyecto representaría una diversificación en sus inversiones, aprovechando su éxito en el deporte para incursionar en negocios rentables.

En resumen, Jefferson Farfán continúa dejando huella tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial, mostrando su capacidad de diversificación e inversión estratégica más allá del fútbol.

