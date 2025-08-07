Jefes militares de Colombia, Perú y Ecuador se reunen en triple frontera

La cita se realizó ayer en medio de la tensión generada por el presidente Gustavo Petro al referirse a territorio peruano.

Los comandantes generales de las Fuerzas Militares de Colombia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y su par de Ecuador se reunieron en Puerto Leguízamo (Colombia). Para reafirmar su compromiso de cooperación «y fortalecer las condiciones de seguridad en la triple frontera amazónica». Este encuentro se dio el último martes en el marco de la declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Perú de copar territorio colombiano.

«Un encuentro histórico en el que, por primera vez definimos las áreas de interés donde muy pronto estaremos desarrollando operaciones combinadas y simultáneas a lo largo de la triple frontera. Para afectar de manera contundente a las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en esta zona», escribió en sus redes sociales el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides.

Esta situación pone en evidencia la cooperación internacional militar que existe entre las tres naciones vecinas en una zona en donde compartimos costumbres y una convivencia pacífica. El jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas de Perú, David Ojeda, estuvo representando a nuestro país en la importante cita. También estuvo el jefe del Comando Conjunto de Ecuador, almirante Jaime Vela.

Según anunciaron las fuerzas colombianas, en este encuentro, que tuvo lugar en el marco de la “Tripartita de Inteligencia Militar”. Las tres naciones definieron, por primera vez, las áreas en las que próximamente desarrollarán operaciones «combinadas y simultáneas». El objetivo principal es afectar «de manera contundente a las estructuras armadas ilegales y a las organizaciones delictivas que operan en la zona y que no reconocen límites territoriales».