Iván Quispe Palomino: «He sido secuestrado y presionado»

Como se recuerda, Iván Quispe Palomino, fue detenido el pasado diesciseís de Octubre en una estación de la Línea 1 del Metro de Lima y ante ello, fue presentado como el N° 2 de Sendero Luminoso.

Luego de que la PNP detuviera a Iván Quispe Palomino y fuera presentado como el N° 2 de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, Quispe presentó una querella contra el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adriánzen y el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, debido a la perpetración del delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada. Asimismo, exigió una reparación civil.

“Yo he sido secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas que ellos me ponían, eso es lo que ha sucedido esto ha sido arbitrario yo estaba haciendo cola en el tren y siento que me toman foto cuando ingreso a la estación, me intervienen”, manifestó.

Luego de ser conducido al lugar en donde se llevó a cabo el proceso de identificación, el menor de los Quispe Palomino, acusó a los miembros de la PNP de conminarlo a decir la “verdad” y tras ello, argumentaron que había sido detenido porque el documento de identidad que portaba no era suyo y que otros datos, como su edad, no coincidían con la realidad.

“Cuando llegamos a identificación, me dijeron que diga la verdad porque el DNI que yo tenía no era mío, según ellos yo estaba mintiendo y mi identidad era otra después, me entero que me habían detenido hasta con tres identidades falsas, querían que yo aceptara otra identidad que no era mía, además de otra edad”, detalló.

“A mí me imputan como segundo miembro de Sendero Luminoso y para mí, esto ha sido preparado por el ministro del Interior tampoco fue así como dicen ‘reducido’, no. Solo me piden mi DNI y en 10 minutos aparece un comandante, un coronel y ya todo estaba preparado”, precisó.