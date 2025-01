Isabel Cajo: «No he faltado a la verdad»

La trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, indicó que las acusaciones en su contra son parte de una campaña “injusta” con el fin de desprestigiarla.

La trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso de la República, se manifestó ante los medios de comunicación rectificando que fue víctima del robo de su celular en el distrito de Magdalena del Mar.

“Debo poner de conocimiento de las autoridades y sobre todo de la Municipalidad que no he faltado a la verdad y que, si bien dicha institución ha presentado un video de vigilancia, la persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, señaló ante un audio revelado por un programa de prensa.

Asimismo, Cajo, quien precisó que fue atacada el pasado veintisiete de diciembre, replicó a la comuna luego de que esta expusiera registros de una cámara de seguridad y contradijera su versión: “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado. Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se visualizó en el comunicado oficial.

Ante ello, la letrada, consideró que se trata de una campaña “injusta” destinada a desprestigiarla: “Lamento mucho las tergiversaciones que se han generado a mi alrededor. Solo pido, por favor, que ya no me ataquen más. Ya no quiero más burlas, no merezco lo que estoy pasando. Todo esto es muy injusto”, concluyó.