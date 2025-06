Iron Maiden jugó una ‘pichanga’ contra el equipo de Oliver Sonne

El staff de la ‘Doncella’, liderado por el legendario Steve Harris, se enfrentó a un combinado del cuadro inglés, recientemente ascendido a la Premier League.

El staff de la banda metalera Iron Maiden, encabezado por el legendario Steve Harris, jugó un partido amistoso de fútbol contra el Burnley FC, club recientemente ascendido a la Premier League de Inglaterra y donde milita el peruano-danés Oliver Sonne. El duelo amistoso, que terminó en empate 3-3, se disputó el pasado lunes, 23 de junio, en el Campo de Entrenamiento de Gawthorpe, informó el club del norte de Inglaterra.

El equipo de Iron Maiden, integrado por miembros del staff de la banda, estuvo liderado por Steve Harris, histórico bajista de la agrupación. Por su parte, para el Burnley FC, jugó personal del club, entre los que destacó el exfutbolista Jack Cork, actual entrenador de las divisiones menores.

“Llevamos años jugando estos partidos por todo el mundo y nos encanta poder disputarlos. Hemos tenido la suerte de jugar en clubes como el Barcelona, el LA Galaxy y el Bayern Munich; y el Burnley parecía la opción obvia en el noroeste (de Inglaterra)”, resaltó Steve Harris tras el partido.

“Me alegra mucho ver al equipo de vuelta en la Premier League y les deseo todo lo mejor la próxima temporada… excepto cuando jueguen contra el West Ham (risas)”, añadió el bajista, hincha confeso del club londinense.

Iron Maiden suele organizar partidos amistosos de fútbol en medio de sus giras mundiales, y el actual tour Run for Your Lives no es la excepción. A lo largo de los años, la agrupación ha jugado ‘pichangas’ contra combinados de distintos clubes del orbe, algo que se ha vuelto una suerte de ritual durante las extensas giras mundiales de la ‘Doncella’.

Iron Maiden se acaba de presentar en Mánchester, el pasado domingo, 22 de junio; y este miércoles continuará el tour con un recital en Dublín (Irlanda). Tras unos días de descanso, la gira continuará el próximo sábado, 28 de junio, con un concierto en el Estadio Olímpico de Londres.