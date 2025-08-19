Integratel Perú continúa avanzando en la transformación

Durante el segundo trimestre de 2025 Integratel Perú implementó un plan de optimización que generó eficiencias por USD 20 millones, fundamentales para impulsar su proceso de reestructuración. En paralelo se registró un crecimiento de 1.4% en ingresos móviles pospago y una reducción del 8% en las bajas de clientes respecto al promedio de enero a mayo de este año, resultados que reflejan el avance de su estrategia de transformación operativa.

En el segmento móvil mejoró los márgenes del negocio de terminales en 3.8 puntos porcentuales y continuó como líder en portabilidad neta prepago por sexto trimestre consecutivo.

En el segmento fijo, Movistar Fibra fue reconocida por Ookla® como la mejor red de internet del Perú en el primer semestre del 2025, y la compañía sigue liderando los mercados de fibra óptica y TV paga, según Osiptel.

En cuanto a infraestructura de conectividad, en el 2T25 la empresa modernizó más de 1,000 estaciones base −un 20% de avance en su plan nacional de nueva red móvil− y constituyó garantías por USD 102 millones para asegurar la adjudicación del espectro 5G.