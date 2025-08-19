Aquino ya es de Alianza

VOLANTE DE SANTOS LAGUNA SE SUMA AL CUADRO DEL ‘PIPO’ GOROSITO

La partida de Erick Noriega a Gremio de Brasil provocó que Alianza Lima inmediatamente busque a su reemplazante: el elegido es el volante de la Selección Peruana, Pedro Aquino, luego que el cuadro blanquiazul realizara una propuesta formal a Santos Laguna por su préstamo.

Aquino pertenece al equipo mexicano pero jugará en Alianza Lima en calidad de préstamo por un año y se suma a Matute el último día del libro de pases y se unirá al plantel del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

La idea de la dirigencia del cuadro blanquiazul es que el préstamo sea de un año.

El contrato de Aquino con Santos Laguna acaba en 2027 y si bien es cierto que el futbolista se encuentra entrenando en México, de momento no es tomado en cuenta en su equipo.

Previamente, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, aseguró que el fichaje de Pedro Aquino sí es una posibilidad y espera que se solucionen algunos temas para contar con el volante nacional.

“Hay una posibilidad. Pedro quiere venir, estamos contra el tiempo y esperemos que se resuelven algunos detalles”, aseguró Navarro a los medios antes de partir a Ecuador.

En el fútbol peruano, Aquino jugó en Sporting Cristal hasta 2017, año en el que emigró al fútbol mexicano. Ahí jugó por Monterrey, Lobos BUAP, León, América y Santos Laguna, club en el que está desde julio 2023.