Independientes pueden acceder a una pensión y seguro de salud de por vida 

En el Perú existen más de 5.6 millones de trabajadores independientes que no aportan ni al Sistema Nacional de Pensiones ni al Sistema Privado de Pensiones. Pensando en ellos, la ONP ofrece la opción del Aseguramiento Facultativo o voluntario.

De cara al bicentenario ONP busca que peruanos tengan beneficios

Esta alternativa permite a los independientes tener los mismos derechos que los afiliados obligatorios, como una pensión de por vida, atención médica en EsSalud, una pensión en caso de discapacidad para el trabajo y, al fallecimiento del titular, estos beneficios se extienden a los familiares dependientes como cónyuge o conviviente, hijos o padres.

“En el Sistema Nacional de Pensiones los beneficios son de por vida, a excepción de la pensión por orfandad que culmina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, pero se puede prorrogar mientras realicen estudios superiores de forma interrumpida”, precisó la vocera de la ONP, Nora Torres.

Las dos únicas condiciones para asegurarse como afiliado facultativo son: no tener vínculo laboral dependiente (no tener empleador) y no encontrarse afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

“Puede afiliarse cualquier persona que quiera formar parte de la ONP, sea un independiente formal o no. Porque todos los peruanos deben tener acceso a una pensión y a un seguro de salud”, señaló la representante de la ONP.

El monto del aporte facultativo es el 13 % del ingreso mensual declarado, que no puede ser menor de una remuneración mínima vital vigente.

La ONP le brinda la posibilidad a los afiliados facultativos de realizar el pago de sus aportes mensuales en partes.

En el mes de marzo de 2021 comenzó la incorporación de nuevos asegurados facultativos, quienes se afiliaron a través de la dirección https://www.gob.pe/10286-afiliarme-al-sistema-nacional-de-pensiones-como-independiente También en onpvitual.pe opción afiliado, opción otras solicitudes. Para consultas puede llamar a ONP Te escucha al (01) 634-2222.