Incautan harta droga en Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció un golpe sin precedentes al crimen organizado tras confiscar más de 34.000 kilos de droga en distintos puntos del Caribe y el Pacífico. Valorizado en 473 millones de dólares, este hallazgo, considerado como el mayor en su historia reciente, contó con el apoyo del Departamento de Defensa, quienes permitieron frenar durante cuatro meses el tránsito de cargamentos ilícitos en aguas estratégicas.

En total fueron interceptadas 19 embarcaciones en zonas cercanas a las islas Galápagos, Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba. Varios de estos buques habían sido previamente detectados por aviones de patrulla marítima, lo que permitió a los equipos de abordaje ejecutar las capturas. Como resultado, 34 presuntos narcotraficantes quedaron bajo custodia, aunque las autoridades no precisaron el número total de detenidos.

La Guardia Costera estadounidense presentó en el puerto Everglades, en Florida, los 28.000 kilos de cocaína y 6.500 kilos de marihuana decomisadas entre finales de junio y mediados de agosto de 2025.