Municipalidad de Surco recuperó más de 1300 metros cuadrados de importante avenida en Monterrico Chico

En área liberada se construirá una nueva calzada que mejorará el tránsito vehicular en beneficio de la ciudad.

La Municipalidad de Santiago de Surco recuperó un espacio público de 1339 metros cuadrados en la avenida La República, que permanecía ocupado por 20 años, limitando los accesos a esta importante vía ubicada en la urbanización Fundo Monterrico Chico.

Este espacio, ubicado en la cuadra 2 de la referida avenida, estuvo cercado con muros de material noble, reduciendo el área de la vía a una sola calzada, cuando debía tener dos.

La liberación del área fue posible gracias a un proceso de habilitación urbana y a la concertación entre la Municipalidad de Surco y los ocupantes, lo que demuestra el compromiso de la gestión del alcalde Carlos Bruce por garantizar espacios seguros y ordenados.

Recuperada el área, la Municipalidad de Surco procederá a implementar el par vial faltante de la cuadra 2 de la avenida La República, construyendo una nueva calzada de dos carriles en el sentido norte-sur, lo que mejorará el tránsito vehicular y la seguridad vial en la zona.

Las acciones de recuperación del espacio público fueron lideradas por la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con la participación de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato, la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Tránsito y efectivos de la Policía Nacional.

Otro espacio recuperado en la Vía Expresa Sur

En otro lado del distrito, en el cruce del jirón Jorge Chamot y la avenida Paseo de la República, en el tramo de la llamada Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Surco también recuperó un espacio púbico que por años estuvo indebidamente ocupado por construcciones precarias.

Dichas construcciones hechas con material prefabricado, tablones, adobes, con techos de calamina y asbesto, además de rejas de madera y cerco vivo, obstruían los accesos peatonales y vehiculares en la zona, que es adyacente a la ruta de la llamada Vía Expresa Sur.

Tras coordinaciones con las dos familias ocupantes, ellas optaron por el retiro voluntario, por lo que la autoridad municipal procedió a ayudar en el desmontaje de estructuras y la limpieza total del área.

La Municipalidad de Surco continuará con acciones de fiscalización y recuperación de áreas públicas en todo el distrito, promoviendo el uso adecuado de las zonas comunes y mejorando la calidad de vida de los vecinos.