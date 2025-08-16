Ignacio Buse clasificó a las semifinales del Challenger de Cancún

El tenista peruano eliminó a un top 60 del ranking mundial por 3-6, 6-2 y 6-3. Ahora jugará este sábado por el pase a una nueva final esta temporada.

El peruano Ignacio Buse derrotó este viernes al alemán Daniel Altmier por 3-6, 6-2 y 6-3 para alcanzar las semifinales del Challenger 125 de Cancún, en México. Este torneo se disputa en cancha dura. La victoria del tenista nacional se dio luego de un partido que duró dos horas y 30 minutos.

Si bien cedió el primer set, Buse consiguió reponerse para darle vuelta al partido con un imponente 6-2, 6-3. Daniel Altmier es actual número 60 del ranking ATP, por lo que el triunfo de Ignacio Buse es histórico, pues nuevamente vence a un tenista dentro del top 100. El alemán también era el principal sembrado en este torneo.

Buse jugará este sábado las semifinales contra el ganador de la serie entre el neerlandés Jesper de Jong (79º) y el checo Dalibor Svrčina (115º). El tenista nacional debutó el miércoles ante el colombiano Daniel Galán (144º) en primera ronda, pero la lluvia obligó a suspender el partido a la mitad del primer set. Al día siguiente se retomó el encuentrro y venció por 7-6 (10-8) y 6-4.

Ese mismo jueves, pocas horas después de ganar en el debut, se enfrentó al kazajo Beibit Zhukayev (206º), a quien le ganó en octavos de final por 6-3 y 7-6 (4). La primera raqueta nacional apenas ha tenido descanso esta semana, pero estos triunfos le permiten seguir sumando puntos en el ranking ATP. Ignacio Buse, luego del Challenger de Cancún, irá a jugar la qualy del US Open, donde deberá ganar tres partidos para acceder al cuadro principal del último Grand Slam del año.