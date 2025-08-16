César Acuña pide que se declare estado de sitio en Trujillo

El gobernador de La Libertad calificó de «acto terrorista» al atentado ocurrido en la Av. Perú y pidió al Ejecutivo tomar cartas en el asunto.

César Acuña, el gobernador regional de La Libertad, exigió al Gobierno medidas extraordinarias para frenar la violencia en su ciudad, luego de que se registrara un atentado que dejó tres heridos.

A través de sus redes sociales, el líder de Alianza Para el Progreso solicitó que se declare estado de sitio en Trujillo y calificó el ataque como un acto terrorista. «Exijo aplicar el artículo 137 de la Constitución del Perú. Y tiene que salir, y ese es el pedido del gobernador. Hay que prevenir. Lo de anoche es un acto terrorista», afirmó.

Asimismo, pidió al Ejecutivo y al Congreso aprobar de manera urgente la Ley de Terrorismo Urbano, al considerar que la ciudad necesita acciones inmediatas. «Que demuestren que están interesados en trabajar por la seguridad del Perú, no se pueden lavar las manos», señaló. Finalmente, el también excongresista y excandidato presidencial expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que trabajará para que reciban el apoyo necesario tras el ataque.

De acuerdo con información del Congreso, el estado de sitio es una institución que incluye medidas como la suspensión de garantías y la asunción de facultades legislativas por parte del Ejecutivo. La medida se puede aplicar en situaciones excepcionales, como peligro de guerra o de alteraciones internas en un país.