Dina Boluarte llegó a Santa Rosa en medio de tensión con Colombia

La presidenta Dina Boluarte llegó al distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, donde los ciudadanos esperaban su llegada en medio de resguardo policial y militar. La mandataria aseguró que «la soberanía del Perú no está en discusión».

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería. Acompañada de algunos ministros de Estado, en medio de la tensión diplomática con Colombia. Por la detención de ciudadanos de ese país y la polémica iniciada por el presidente Gustavo Petro.

La mandataria arribó en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, aterrizando en el helipuerto de Santa Rosa de Loreto. Donde recibió el saludo de sus ministros y autoridades para luego acudir a la zona central. Los ciudadanos esperaban con banderas peruanas, como parte de la ceremonia cívico patriótica en el distrito.

Entre los ministros que la acompañaron están el premier Eduardo Arana, Elmer Schialer (Cancillería), César Vásquez (Salud), Daniel Maurate (Trabajo), Leslie Urteaga (Midis), Morgan Quero (Educación), Walter Astudillo (Defensa) y César Sandoval (MTC).

También se encontraron presentes, el presidente del Congreso, José Jerí, y los parlamentarios Jorge Montoya, Ana Zegarra, Rosio Torres Salinas, Maria del Carmen Alva y Jorge Morante.

Dina Boluarte, en su discurso, reiteró la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto, y añadió que el Perú «no cederá ni un milimetro de nuestro territorio» porque «así está escrito y firmado en las bases, en los tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible«

Además, hizo mea culpa sobre la falta de atención por parte del Estado a la zona, en donde los ciudadanos han reafirmado su identificación con el Perú, pero que solicitaban mayor atención a los servicios básicos.