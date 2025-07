Ignacio Buse cayó en las semifinales del ATP de Gstaad

La destacada actuación de Ignacio Buse en el torneo suizo le permitiría escalar hasta el puesto 140° del ranking ATP, destacó el IPD.

Se acabó el sueño de Ignacio Buse en Suiza. El tenista peruano perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo por las semifinales del ATP de Gstaad, que se desarrolla en la ciudad de Berna. El partido duró dos horas y 22 minutos.

No fue sencillo para ‘Nacho’, pues Cerúndolo empezó a acorralarlo con sus saques potentes y sus cambios de ritmo inesperados, razón por la que se impuso por 6-3 en el primer set. La cosa no cambió en el segundo parcial, donde nuestro compatriota no consiguió reponerse y volvió sucumbir por 6-3, cerrando así su estadía en este certamen.

Con este resultado, Cerúndolo alcanzó la gran final del torneo suizo, instancia en la que se enfrentará al ganador del duelo entre el francés Arthur Cazaux y el kazajo Aleksandr Búblik. La destacada actuación de Ignacio Buse en el torneo suizo le permitiría escalar hasta el puesto 140° del ranking ATP, destacó el Instituto Peruano del Deportes (IPD).

“Ignacio Buse dejó alma, corazón y vida en las semifinales del Open ATP 250 de Gstaad, donde cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quedando entre los cuatro mejores tenistas del Open que se realiza en Suiza”, resaltó la institución en sus redes sociales oficiales.