Masacre en Ecuador tras matanza en billar

Siete personas fueron asesinadas en un nuevo ataque armado ocurrido en Ecuador, esta vez en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó ayer la Policía del país norteño, que investiga las razones del suceso.

El hecho violento ocurrió en las instalaciones de un billar, precisó la Policía al apuntar que sus agentes “verificaron que en el lugar se encontraban siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego”.

La policía ecuatoriana investiga el hecho para esclarecer los motivos y los responsables.

Los siete asesinados se suman a una serie de hechos violentos en este año, entre los que figuran el ocurrido el 17 de abril cuando 12 personas fueron asesinadas y 9 resultaron heridas en un ataque en una gallera del municipio de El Carmen, en la provincia de Manabí.