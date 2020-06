Hermana de Angie Jibaja se achora con Magaly Medina

Cielo Yacsahuache Liza, hermana menor de Angie Jibaja, utilizó su cuenta de Instagram para defender a su hermana, debido al informe que presentó Magaly Medina en su programa, donde recogen las declaraciones de Ricardo Márquez.

“Magaly Medina no investiga nada, no sabe nada, no eres nada objetiva. Espero con muchas ansías que este mensaje le llegue a la señora Medina y que pueda dormir todas las noches con el daño que le hace a las personas con una familia atrás”, fueron las palabras que escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Lizza Maggie, madre de la modelo, también decidió hablar sobre el verdugo de su hija, la señora Maggie Liza negó que Angie haya robado, además dijo que a pesar del daño que le ha hecho a su hija no le guarda rencor, por lo que han tomado la decisión de no proceder legalmente en contra de Ricardo Márquez.

“Angie me dijo que no lo denunciará y yo tampoco le guardo rencor a pesar que quiso quitarle la vida a mi hija, debe demostrar si existía ese dinero. Si le disparó a Angie porque supuestamente le robó, entonces ¿por qué le disparó a los policías?”, acotó.

Viejito pistolero asegura que Angie le robó

Desde la carceleta del Poder Judicial, Ricardo Márquez Ridoutt se pronunció por primera vez sobre el atentado que le hizo a Angie Jibaja. El agresor señaló que no es un hombre violento, además de afirmar que reaccionó de esa manera por que la “Chica de los tatuajes” y su amiga le robaron.

“El tiro fue de casualidad, yo no tuve la intención de nada. Yo nunca he tocado a esa mujer. Ella llegó con una amiga y me robaron la plata. Me robaron cinco mil dólares. Le disparé porque me robó, es una ladrona”, aseguró entre gritos.

Por otra parte, el hijo del acusado, Ricardo Marquez Jr., negó que su padre le haya disparado por celos a Angie y reiteró que conversó en más de una ocasión con la modelo para advertirle de la condición psiquiátrica de su padre.

“Yo hablé cuatro y cinco veces con esta chica y le dije mil veces que mi padre no vaya a tomar alcohol, ni meterse drogas, porque se vuelve loco y ella me decía: ‘no te preocupes, yo lo cuido’. Ahí está pues, mira cómo lo cuidó”, expresó.