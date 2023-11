“Dina Boluarte no renunciará a su inmunidad de presidenta”

DESMIENTEN QUE SE QUEDE SIN PROTECCIÓN POR CASO DE FISCAL DE LA NACIÓN

Luego que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides presentara ayer la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, indicó que su patrocinada no renunciará a la inmunidad que la protege.

“Definitivamente no corresponde renunciar. La presidenta no ha renunciado específicamente a las prerrogativas que son protecciones del cargo. No es así”, expresó Campos.

También dijo estar sorprendido con la denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Además, señaló que el viernes, la propia fiscal de la Nación tomó una decisión sobre la investigación contra la jefa de estado, la cual le fue notificada el día lunes.

“El escenario que se presentaba, que iban a ver dos expedientes, que van a generar actos de investigación, además se había decidido semanas antes ampliar la investigación, por nuevas investigaciones de provincias (…) y reprogramación de diligencias frustradas”, precisó el letrado.

“Qué había pasado entre viernes y lunes, jurídicamente nada, pues nosotros ya estábamos pensando cómo enfrentar este escenario y de pronto anuncian la denuncia constitucional en contra de la presidenta”, agregó Campos.

Asimismo, el abogado dijo que esta situación solo deteriora la institucionalidad democrática al estar en “un show que va de izquierda a derecha y al centro”.