“Hay fonavistas que hicieron doble aporte”

JORGE MILLA, DE LA COMISIÓN AD HOC, EXPLICA LO QUE DEBEN HACER PARA RECIBIR DEVOLUCIÓN MAYOR

Por: Pablo Boggiano B.

Los pagos de los aportes Fonavi darán inicio mañana jueves 21 con el Grupo N° 20, Jorge Milla, miembro fonavista de la comisión Ad hoc, hace un balance respecto a 500 mil expedientes a procesar por parte de la secretaría técnica, la implementación para recabar el CERAD y la devolución de aportes a los independientes. Asimismo, puso énfasis respecto a que aquellos fonavistas que hayan aportado en dos o más empleos, sí recibirán los montos correspondientes a sus dos o tres trabajos.

-Exactamente qué trámites hacen en el local de la secretaría técnica, hemos asistido y vemos la poca disposición por parte de su personal en orientar al adulto mayor

Nosotros hemos advertido que vamos a tomar acciones al respecto porque tenemos conocimiento que la información que se brinda en la secretaría técnica no es la más adecuada. Yo he sido testigo de alguna información donde, por ejemplo, le dicen al fonavista: ‘espérate al 14 de diciembre’, y el 14 de diciembre va estar ya todo el tema normativo recién el 14 de diciembre, regresa el 15 o 16 de diciembre para ver lo que tienes qué hacer, pero la secretaría técnica, si bien es cierto no vota en la comisión Ad Hoc, es parte de las sesiones, la secretaría técnica es el ente asesor de la comisión Ad Hoc y participa en la difusión, está ahí, se expresa, no vota pero se expresa. Entonces, la secretaría técnica tiene pleno conocimiento de los acuerdos de la comisión Ad Hoc y las decisiones.

-Todo esto figura en libro de actas

Claro, y es más, el libro de actas ellos lo tienen, ellos guardan los acuerdos, la secretaria técnica es la secretaría de la comisión Ad Hoc, no solamente es el ente asesor de la comisión Ad Hoc, sino también funge como secretario de la comisión Ad Hoc. Por lo tanto, ellos tienen el registro de todos los acuerdos, entonces no es correcto decirle al fonavista: ‘espérate hasta el 14 de diciembre, recién terminar las normas, y después del 17 te podamos dar algún tipo de información’.

Aquí hay una situación que no hemos estado abocados, ahora ya tenemos que revisar el trabajo de la secretaría técnica.

-¿Qué se piensa hacer?

Hay un compromiso del secretario técnico, entiende la situación, va a hacer las correcciones correspondientes, esperemos eso se haga efectivo, nosotros ya hemos trasmitido al secretario técnico todos estos inconvenientes, toda esta información equivocada que se está dando y hay un compromiso del secretario técnico de hacer las correcciones.

Es más, no solamente nosotros, nos ha llegado una carta, del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, preocupada por esa situación generada en el local de Jirón Carabaya, donde la gente viene con expectativas, hace colas, son personas ancianas, y vienen en silla de ruedas, Carabaya ha colapsado.

“NO HAY GANAS DE AYUDAR AL FONAVISTA”

-Hemos estado ahí, incluso hemos tenido altercados con su personal, peor aún que no tiene una personería de prensa…

Yo personalmente he denunciado a dos personas, se ha iniciado un proceso administrativo, dos personas de la secretaría técnica, cuando entrevistaron al señor Luis Luzuriaga, presidente de la comisión Ad Hoc, salieron dos personas de la secretaría técnica, se expresaron inadecuadamente.

He presentado la denuncia, se ha iniciado un proceso administrativo, aquí hay un tema que no podemos afirmarlo, pero sí nos llama al análisis porque ese tipo de información inadecuada, porque no hay ganas de ayudar al fonavista en su proceso administrativo. Hay en este momento alrededor de 500 mil fonavistas, en proceso de verificación de información.

-¿Qué se tiene que actualizar, sus datos?

No tengo que actualizar, está en proceso de verificar si la información es correcta. Por ejemplo, si yo declaro que trabajé en la Municipalidad de Lima, ¿qué tiene que hacer la secretaría técnica? Pedir la información a la Municipalidad de Lima, si efectivamente el señor Jorge Milla trabajó en la Municipalidad de Lima, entonces la Municipalidad de Lima le mandará los documentos y corroborará dicha declaración de parte, es el proceso que tiene que hacer la secretaría técnica, es su responsabilidad.

Se da el caso que hay miles de personas que en este momento son cerca de 500 mil fonavistas que han hecho ese proceso, a través del formulario 1 y a la fecha no se ha avanzado en ese proceso de corroboración, entonces, ¿en cuánto tiempo lo acabara la secretaría técnica?

Yo me pregunto, ¿por qué no avanzan? ¿por qué son tan lentos? Eso me da que pensar, alguien dijo: ‘no, lo que pasa es que tienen sueldos interesantes, los sueldos del MEF son sueldos altos, entonces si ellos le dan solución a ese proceso, se acabó el proceso, se acabó la secretaria técnica’.

Yo no estoy afirmando, no quiero acusar, pero la gente se está preguntando: ‘si se acaba el proceso ya no hay razón de la secretaría técnica, todo ese personal se queda sin trabajo’. Es increíble, yo tengo un montón de casos, personas que desde el 2013 se han registrado, más de 10 años y a la fecha no se ha corroborado la información.

– ¿La implementación técnica para recabar el CERAD?

El CERAD, en los próximos días, ya va estar habilitado para que el fonavista lo recabe en la secretaría técnica o lo pueda bajar del sistema de la secretaría técnica y también se está trabajando para habilitar los Macs para que también a través de los Macs se pueda ir el fonavista y recabar su CERAD.

.¿A partir de cuándo o después de mañana empiezan los pagos?

Eso va ser automático, uno va poder ingresar, probablemente sea una semana más, el asunto es que el fonavista cobre y luego ya con calma vea su CERAD y vea si es lo correcto, si realmente lo que me correspondía o es mucho más. Entonces a partir del CERAD en mi mano tomaré las acciones correspondientes para hacer valer mi derecho, lo importante es que ya recibo un dinero, y luego con el CERAD en mano evalúe si realmente lo que me debieron dar o es mucho más.

“HAY FONAVISTAS QUE TUVIERON DOBLE APORTE”

¿La devolución de aportes a independientes?

La devolución incluye a los fonavistas que han hecho aportes independientes, por ejemplo: yo trabajaba por mi cuenta y también aportaba al Fonavi, lo que pasa que yo de independiente no guardé mis boletas, giré mis recibos por honorarios, no los guardé, anteriormente se le hizo la consulta a la SUNAT, si la SUNAT podía remitir esa información a la comisión Ad Hoc y la Sunat dijo: ‘que la reserva tributaria, no se puede’, eso nosotros más adelante ya hemos dicho que vamos a mandar una carta a la Sunat para decirle que eso no es correcto porque el Fonavi no es un tributo.

Por lo tanto, si nos podría ayudar la Sunat dándonos la data de todas esas personas, para que de manera automática se le pague, y no cargarle uno por uno, pero de momento, esas personas que tuvieron sus aportaciones por independiente, deberían acercarse a la SUNAT y pedir una copia de sus aportaciones.

-¿En promedio, cuántos son esas personas?

No tenemos una data exacta, no habría forma, la única data exacta es la que proporciona la Sunat.

¿Fonavistas que tuvieron dos o tres trabajos recibirán si aportaron en los 3 empleos?

Los fonavistas que tuvieron doble aporte, hay fonavistas que fueron docentes universitarios, o aparte trabajaron en algún colegio privado, hay muchos fonavistas que han hecho dos trabajos a la vez, en el día hacían un trabajo en la tarde se iban a otro trabajo la devolución va ser sobre los dos aportes, eso hay que declararlo en el Formulario 1.

–En enero tendrá que salir el segundo grupo

Vamos a insistir que el próximo grupo de pago sea en enero.

-Así como se perfila el proceso los pagos llegarán a ser de forma mensual

Ya no hay límite, ahora hay un límite, no porque estemos vulnerando el derecho de propiedad, hay un límite por el tema de seguridad. Como el plazo ha sido muy corto, ha habido un tope para este pago, de aquí a los siguientes pagos, los siguientes grupos, ya no va haber tope.

¿Si me sale 20 mil, 30 mil, 50 mil, ETC. me lo pagan de una sola armada?

Eso es lo que se tiene que pagar. Sí, porque cuando el Congreso autorizó a la comisión Ad Hoc a dar adelanto, el Congreso no lo ha hecho con la intención, que se le dé mil soles, 500 soles al fonavista, esa no ha sido la intención del Congreso.

