“Nuevos pagos a fonavistas será en grupos por edades”

EN CHARLA CON EL MEN, PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, LUIS LUZURIAGA, REVELA QUIÉNES COBRAN DESDE ABRIL

Por: Pablo Boggiano

El cronograma de pagos Fonavi se irá dando de manera etaria (por edades) tal como lo dice la Ley 29625, los grupos irán saliendo en inicio el Reintegro Número 1 con los mayores de 80 años, luego el grupo 21 para proseguir con el Reintegro Número 2, y de ahí, en progresión nuevos grupos de Reintegro que incluirá a menores de 80, menores de 70 y menores de 60 y mayores de 50, así lo sostuvo el presidente de la comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga en charla a exclusiva con El Men.

El también presidente de la FENAF (Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú) dio cuenta del inicio de todo el proceso administrativo a partir del 15 de abril que arranca con el REINTEGRO N°1 que incluyen a mayores de 80 años, registrados en CONADIS y fonavistas con enfermedades terminales.

¿Cuáles son las perspectivas para el reinicio de los pagos?

Todo está preparado para que a partir del 15 comenzar con el proceso, hay unas cuestiones que faltan precisar, el padrón de un millón 100 mil fonavistas, como es un padrón vivo, que no es estático, hay muchos que se han jubilado, han acreditado más aportaciones, más períodos de aportación, hay muchos de ellos que sus empleadores han acreditado aportaciones; entonces el padrón tiene que reconformarse, cualitativamente, el padrón ha cambiado. La ONP también ha enviado la información de todo el padrón, de todo lo que envió hace años, no actualizado, lo envió mal y eso ha generado un retraso, ha habido un retraso por parte de la ONP, filtrar mal la información.

¿Este grupo se llama Reintegro Número 1 quienes van a estar considerados ahí?

Los mayores de 80 años, CONADIS, enfermedades graves y terminales, hay el tema de cómo acreditar la enfermedad grave, la enfermedad grave, no se acredita a través de la historia clínica.

¿Cómo se acredita?

Se acredita a través de un certificado médico, eso dice la norma, por el tema este hay una norma que prohíbe que los hospitales, clínicas y todo establecimiento de trato a pacientes puedan divulgar su historia clínica.

Está prohibido, salvo expresa voluntad del paciente o a solicitud del propio fonavista. Pero la familia del fonavista puede sacar certificado médico que diga que sufre una enfermedad grave y la detalle lo más sesudamente posible, y con eso se pueda incorporar en la prioridad que establece la norma.

¿Y quiénes integran el reintegro número 2?

El número 1 se va a dividir en dos partes, los vivos y los herederos y el número 2 son los de más de 70 y menos de 80, en intermedio va salir el grupo 21, los nuevos, lo que no han cobrado nada.

¿Hay Fonavistas que aún no se han inscrito, que no han hecho trámite alguno en el universo que ustedes manejan?

Sí, acá tenemos bastantes casos, su familiar que ha fallecido, o muchos no conocían, no sabían y vienen para hacer sus trámites.

VIENE PAGO POR EDADES EN FORMA BIMENSUAL

–Se reinicia el proceso con este reintegro número 1, luego prosigue en el medio el grupo 21, y posteriormente el reintegro número 2

El de 70, después el de 60 y después el de 50 años.

¿Y cada grupo va a tener, por ejemplo, el número 1 para mayores de 80 años; el número 2 para los de 70; el número 3 para los de 60 años, algo así?

Sí, siguen los mayores de 70 a menos de 80, después los mayores de 60 a menos de 70, y los mayores de 50 a menos de 60.

¿En grupos distintos?

La ley 29625 establece la prelación etaria; es decir, 70, 60, 50.

-Y va ser bimensual

En primer lugar va ser bimensual porque el proceso de pago del primer grupo demora más o menos 15 días, y después de ahí tiene que procesarse para que pueda salir el grupo de 70 años que son más o menos 300 mil personas y también hay otro problema ahí, que el banco no tiene la capacidad operativa para darlo todo completo, una cantidad tan grande, en primer lugar por su misma capacidad y luego por la presión de los fonavistas.

Alegan: ‘todos los fonavistas vienen a preguntar y se generan problemas en el Banco’, por eso dicen hay que hacerlo en dos partes, para evitar esa aglomeración y les perjudique, esa es su razón de ellos, podrá ser valedera o no.

¿El reintegro a cada fonavista que ya cobró es ya cancelatorio o va ser a cuenta aun?

En el caso de que el fonavista no tenga cómo acreditar aportaciones ni por el lado del empleador ni por los libros de planilla, que están todavía en custodia de terceros, o por el lado del propio fonavista que no tiene boletas de pago, no tiene nada, para ese fonavista se va aplicar la fórmula.

Aun así, la fórmula en el tiempo, va ser un pago a cuenta, en realidad la deuda total es en función a las aportaciones, son temas que se van a ver seguramente a futuro, pero para el fonavista que no tiene aportaciones se va a convertir en un CERAD, digamos definitivo, salvo que el fonavista tenga forma de cómo acreditar aportaciones, allí ese certificado pasa a ser un certificado de pago a cuenta, pero si no tiene cómo acreditar o no acredita se queda con ese certificado.

PAGO RELACIÓN RANGO DE EDADES

ABRIL REINTEGRO N° 1 Mayores de 80 años

JUNIO REINTEGRO N° 2 Mayores de 80 años

Y GRUPO N° 21 Los que no cobraron nada

AGOSTO REINTEGRO N° 3 Fonavistas de 70 a 80 años

OCTUBRE REINTEGRO N° 4 Fonavistas de 60 a 70 años

DICIEMBRE REINTEGRO N° 4 Fonavistas de 50 a 60 años

