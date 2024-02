‘Hay dinero en Fondo Consolidado para aumentar S/ 100 a jubIlados”

MARIO CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CENTRO FEDERADO DE PENSIONISTAS MUESTRA CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Dirigente exige voluntad política para paliar necesidades de miles de pensionistas

Por: Pablo Boggiano

Con un oficio 004 – 2024 CFOPP dirigido al congresista Jaime Quito, el CENTRO FEDERADO DE ORGANIZACIONES DE PENSIONISTAS DEL PERÚ pidió que se ejecute la sentencia del TC 0009 – 2015 /AI -TC, correspondiente al aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios. Según su presidente Mario Chávez, en charla exclusiva con El Men, afirma que la sentencia tuvo como fecha límite de cumplimiento el 16 de abril del 2022 e hizo una invocación sustentado en cuadros documentarios de la propia Oficina de Normalización Previsional (ONP) y de la Reserva del Fondo Previsional, que harían viable, en el último de los casos, un incremento de 100 soles en un inicio, hasta llegar a una RMV en forma paulatina.

-¿Señor Mario Chávez, qué iniciativas está viendo el CENTRO FEDERADO DE ORGANIZACIONES DE PENSIONISTAS respecto al tema pensionario con miras al inicio de la legislatura la quincena de marzo 2024?

Nos hemos adelantado en vista que los congresistas están de vacaciones, esa semana de representación es un barullo. Hemos hecho con el congresista Jaime Quito que es el único que nos da la mano, pues hemos perdido tiempo con la congresista María Agüero con la que trabajamos un proyecto de ley, el 391 para que se dé cumplimiento con la sentencia 0009 del TC, ese proyecto de ley pasó a la comisión de trabajo y de economía, cuando uno está interesado tengo que hacerle seguimiento y ponerle punche a mi labor. ¿qué pasa? lo aprobaron ahí y lo enviaron con otros proyectos de ley que no tenían que ver nada con el incremento de pensiones, entonces que tuve que hacer finalmente, retirarlo, y volvió otra vez a comisión y ahí está durmiéndose en su laureles.

–Muchos proyectos de ley de naturaleza pensionaria siguen trabados

Los congresistas tienen que hacer el seguimiento y denunciar, la comisión de economía, la comisión de trabajo no quieren elevar un proyecto de ley que es de naturaleza fundamental, los derechos fundamentales dentro de un congreso son primordiales, y acá no lo ven así.

Leer también [Congreso alista bombazo contra Ministerio Público]

-¿Con qué otros miembros de la representación nacional ha tenido contacto?

También cursé cartas a los congresistas Medina, a Alex Paredes, a Diana Gonzáles y nunca me han respaldado, eso sucede a nivel nacional. Entonces Jaime Quito sí, Jaime Quito me está apoyando, le he presentado un escrito solicitándole que siendo la sentencia 0009 2015 del Tribunal Constitucional una obligación que cumplir con el Poder Legislativo, que por su intermedio se tome en cuenta, la sentencia para que pongan las barbas en remojo, y mediante un crédito suplementario, porque usted sabe que los créditos suplementarios se aprueban ahora en marzo, si no se aprueba en marzo ya no tenemos hasta el próximo año el incremento de pensiones.

–Quedan pendientes dos cosas: la vista de la causa que se va a realizar el 20 de marzo en la quinta sala laboral del poder judicial, una demanda que se hizo de acción de cumplimiento,

Presentaron no mi organización, CENAJUPE y los compañeros de la libertad, con conocimiento de la organización CENTRO FEDERADO, presentaron una demanda al Poder Judicial y fue a las manos del Séptimo Juzgado Constitucional que preside la señora Jueza Malbina Saldaña, pero la demanda era por el cumplimiento de la Segunda Disposición Transitoria Final de la Constitución Política del Perú, como un elemento referencial se hace mención a la sentencia del Tribunal Constitucional, y como ya habían excedido los plazos quien le habla le hizo una queja y esa queja hizo que se pronunciara.

Pero esta señora se pronunció no en el sentido de lo que solicitamos, y ella se pronuncia indicando que es improcedente la sentencia del TC la 009 ha sido resuelto por un órgano que es superior, ella no puede pronunciarse sobre una resolución que está sobre encima de ella. Pero ese no era la demanda, ella debió pronunciarse sobre la Segunda Disposición Final de la Constitución que dice el estado proveerá anualmente de acuerdo a las posibilidades económicas, ahora había posibilidades económicas desde el año 2001 de acuerdo a los documentos que obran en el MEF.

-Han tenido que apelar a instancias superiores, una demanda supranacional

Al haber resuelto de esa manera por demás equivocada, la jueza Malbina Saldana, entonces hemos tenido que apelar, cuando digo, hemos tenido porque me siento involucrado en este tema los que han apelado son los mismos que hicieron la demanda, la sala tiene que pronunciarse y tiene que revocar la sentencia porque Malbina Saldana no se pronunció sobre el fondo del asunto.

La otra es los compañeros de la Confederación General de Pensionistas del Perú, que preside el compañero Elías Mostacero, se ha hecho una demanda supranacional y lo que sé es que ha sido admitida, ahora quien tiene que pronunciarse al respecto es la Corte Interamericana por incumplimiento de la sentencia 0009 esto generalmente demora entre 4 o 5 años.

-Usted que maneja los montos presupuestales de la ONP y que conoce esa información ¿qué monto vería usted factible de aplicar para que haya cierta mejora en las pensiones?

He leído un manifiesto que ha hecho el jefe de la ONP, Víctorhugo Montoya Chávez, donde le preguntan si se podrían incrementar las pensiones mínimas a 600 soles conforme lo prometido por la presidenta Boluarte y él ha manifestado que no solamente se puede incrementar la pensión mínima a 600 soles sino también la máxima hasta mil soles, entonces qué quiere decir, al recibir una expresión del jefe de la ONP quien es el que aprueba finalmente el movimiento del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales entonces es factible, pero qué pasa, la ONP presenta el proyecto ¿quién tiene que aprobar eso?, ese dinero del fondo consolidado es dinero de los pensionistas, no es dinero del erario nacional.

1 de 2

¿Cuáles montos serían factibles para la mejora pensionaria?

Lamentablemente, el incumplimiento de la sentencia 0009- 2015 ha hecho que hasta el momento, la pensión mínima no esté fluctuando en 1, 025 soles como la RMV, ese incumplimiento no se puede revertir en este momento si no hay voluntad política, incrementar la remuneración mínima a una RMV y la pensión máxima en el orden progresivo llegaría casi a un costo de 2, 500 millones de soles.

Hay plata en el Fondo Consolidado de Reservas Provisionales, por supuesto, hay más de 24 mil millones de soles, por qué no se toma ese dinero, a cuánto debe subir en este momento la pensión mínima a 1, 025 soles conforme expresa la sentencia 0009 del TC, la cual dice en el poder ejecutivo, legislativo, en el término de 3 años deberá progresivamente regularizar la pensión.

¿Qué tal si se ve los hipotéticos escenarios de subir la pensión, en 80, 100, 120 soles o los bonos propuestos de 200 soles, hablamos de créditos suplementarios podemos aumentarles 200 soles por el momento, ustedes aceptarían?

Yo no soy muy adepto de los bonos, son incrementos no pensionables, en el caso de nosotros nos dan un bono por decir de mil soles, pero seguimos con 500 soles de pensión mínima. Pero si nos aumentan 100 soles a la pensión mínima, eso lo proyectamos al año, son 1, 400 soles porque estamos considerando las gratificaciones y cómo se traduce eso: un mejor poder adquisitivo, así no alcance para nada, ni la RMV cubre siquiera el 70% de la canasta básica familiar, no podremos conseguir el 100% pero podemos palear con el 70% porque ya el 50% es una precariedad.

Leer también: