Canciller reafirma veto a Evo Morales por “desestabilización”

Canciller González-Olaechea calificó como “inaceptable” la conducta de Evo Morales, durante la crisis en Perú entre 2022 y 2023

El canciller Javier González-Olaechea reiteró la prohibición de entrada al Perú para Evo Morales debido a su papel en disturbios en la frontera sur del país.

En una entrevista con RPP Noticias, el canciller señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene planes de levantar la alerta migratoria contra Morales.

“Evo Morales sigue con el impedimento y posiblemente esto no varíe porque lo que apreciamos desde el Gobierno es que sus participaciones, a través de los últimos años, han sido claramente abocadas a desestabilizar el sur peruano y eso es inaceptable. No por su condición de expresidente, sino para cualquier extranjero. El Perú es un país unitario, seguirá siendo unitario. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos por la mejoría de las condiciones en Puno y, además, el control de la frontera, que es algo muy necesario”, sostuvo González-Olaechea.

Después de que el Poder Judicial respaldara la alerta migratoria de Migraciones contra Evo Morales, que le impide entrar legalmente al país, el canciller hizo estas declaraciones.

El caso en el Poder Judicial

La Segunda Sala Constitucional de Lima ha ratificado este mes la prohibición de ingreso al Perú para Evo Morales, expresidente de Bolivia. La medida, impuesta por Migraciones en enero de 2023, se basa en preocupaciones sobre la seguridad del Estado ante las protestas sociales que surgieron en Lima y otras regiones en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El fallo revoca una sentencia previa del Quinto Juzgado Constitucional que había aceptado un hábeas corpus a favor de Morales, argumentando falta de fundamentación adecuada por parte de Migraciones en la emisión de la alerta migratoria, lo que supuestamente vulneraba el derecho al libre tránsito del exmandatario. Sin embargo, la nueva decisión se basa en un informe del Servicio de Inteligencia que califica a Morales como una amenaza para la seguridad nacional, desestimando así la acusación de motivaciones infundadas para su prohibición de ingreso.

La Segunda Sala Constitucional afirmó que la defensa de Morales no ha logrado rebatir las acusaciones basadas en el informe de inteligencia, reiterando que no se están vulnerando sus libertades debido a que actualmente reside en Bolivia y no ha intentado ingresar al Perú. La sentencia concluye que, al no estar Morales en territorio peruano, no corre riesgo de expulsión, por lo que su petición resulta inapropiada al carecer de un objeto sobre el cual deliberar.

En reacción a la confirmación de esta restricción, Morales expresó en su cuenta de Twitter que la medida adoptada por las autoridades peruanas representa un obstáculo para su denuncia sobre lo que él considera un golpe de Estado en Perú, haciendo referencia a la destitución de Pedro Castillo después de su intento fallido de disolver el Congreso.

Evo al Tribunal Constitucional

Según información obtenida por el medio decomunicación, Infobae Perú, el abogado de Evo Morales en Perú, Ronald Atencio, interpuso un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Segunda Sala Constitucional de Lima.

Si el recurso de agravio constitucional es admitido, el expediente será remitido al Tribunal Constitucional, que se encargará de emitir un fallo definitivo y último sobre el caso.

