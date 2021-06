Hasta el 30% de las salas de cine podrían cerrar

Complicado panorama para el sector. Esta semana se cumplirá 15 meses de la paralización de actividades de los cines debido a la pandemia de la COVID-19, lamentablemente para ellos hasta ahora no pudieron reabrir pese a que están incluidos en la última fase de reactivación económica con un aforo de entre 20% y 50%, dependiendo del nivel de alerta de la región.

La Asociación Nacional de Cines del Perú (Anasaci) señala que las pérdidas ya ascienden a más de US$ 300 millones y próximamente podrían estar cerrando permanentemente un 30% de las salas a nivel nacional. “El estar cerrados no significa que no acarreen gastos para mantener los equipos, y eso multiplicado por 15 nos da una cifra con la que volamos”, dijo Mónica Verdeguer, presidente de la Anasaci.