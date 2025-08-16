Harán plantón por “Lagarto”

El partido político Perú Primero realizará mañana domingo, 17 de agosto, un plantón en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, para expresar su respaldo al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Así lo anunció César Figueredo Muñoz, secretario general de la agrupación.

El dirigente señaló que se tratará de una concentración pacífica en la capital, mientras que, en el resto de las regiones, las bases realizarán vigilias. “Estamos con el presidente. Vamos a demostrar nuestra solidaridad con él, no solo con el político, sino también con Martín Vizcarra, el amigo, el padre de familia, la persona a la que conocemos y con la que hemos podido vivir estos tiempos para conocerlo más”, declaró.

Consultado por cuál será el futuro del partido sin su rostro más visible, el secretario general respondió que las bases de la organización continúan funcionando y están enfocadas en las Elecciones Generales de 2026. “Vamos a participar en esas elecciones. Tenemos ya precandidatos a lo largo y ancho del país y estamos muy fuertes. Ciertamente, Vizcarra es el fundador del partido, pero nosotros hemos creado una corriente social al interior, que es el ‘Vizcarrismo’”, aseveró.