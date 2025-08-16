Se fueron de cara con ley de “proselitismo”

El pleno del Congreso no logró obtener los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que buscaba facultar a los parlamentarios a promover sus posiciones políticas en actividades proselitistas durante la semana de representación, sin que implique una infracción a la neutralidad electoral.

La iniciativa legislativa obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones, el dictamen busca incorporar el artículo 24-A al reglamento interno. Para ser aprobada, se necesitaba el voto de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso, aunque obtuvo el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia, no fue suficiente.

La medida fue impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría de la bancada de Fuerza Popular. En el documento se señalaba que «los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o neutralidad”.

Cabe señalar que, luego de que no se aprobara la propuesta, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó una reconsideración para que el Pleno vuelva a votar el texto elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento. De ser aceptado, el tema podría volver al debate legislativo en una nueva sesión.