La pepa de palta y sus virtudes para la salud

No sólo la palta es un superalimento con muchos beneficios para la salud, sino también su semilla

La palta no sólo es conocida por su agradable sabor, sino también por su aporte positivo a nuestro organismo. Debido a que es fuente de fibra, antioxidantes, carbohidratos, minerales, grasas saludables, etc. Sin embargo, no todos conocen sobre la semilla que está dentro de esta fruta y de los maravillosos beneficios que posee.

La semilla de palta o comúnmente conocida como la «pepa de palta» puede ser usada para contrarrestar diversos males. Esto gracias a su alto contenido en aminoácidos, antioxidantes y fibras solubles como algunas de sus virtudes.

Beneficios de la semilla de palta:

Previene y reduce el crecimiento de tumores

Fortalece el sistema inmune

Cura problemas digestivos

Protege la salud del corazón

Ayuda a bajar del peso

Elimina la caspa

Mejora los síntomas del asma

Sirve para exfoliar la piel

Podría favorecer el rejuvenecimiento de la piel

Otros

Lee más: ¿A quiénes corresponde la devolución del dinero del Fonavi?

¿Cómo consumir la semilla de palta?

Al tener un sabor amargo, primero se debe quitar la capa fina de piel marrón, luego se debe rallar para tostarla a fuego bajo.

Con la ralladura se puede preparar una infusión, hirviéndola durante 10 minutos y dejándola reposar otros 5, para ir tomándola a lo largo del día. Como también se puede usar como complemento en sopas, ensaladas, guisos, etc.

¿Cómo llegó la palta al Perú?

El nombre palta se remonta al siglo XV (1450-1475), con ocasión de la conquista inca al mando de Tupac Inca Yupanqui, de la provincia llamada Palta (palabra de origen quechua con que se conoce a una etnia amerindia del lugar) y que se ubicaba en la provincia ecuatoriana de Loja y al norte del Perú.

Desde aquel lugar, los incas trajeron hasta sus tierras más australes el delicioso fruto que denominaron palta.

Precio de la palta en el mercado

En el mercado peruano, el kilo cuesta alrededor de S/.6.00 y el medio kilo a S/.3.00

Te puede interesar: ¿Cuál sería la escala de aumentos para jubilados?: Conoce aquí en esta nota