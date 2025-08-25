Flavia bromeó sobre su físico con Susy Díaz

Flavia Laos apareció junto a Susy Díaz en una transmisión en vivo, generando el asombro en sus seguidores. La joven actriz se reunió con la excongresista luego de ser blanco de críticas y ser comparada con Susy por su físico.

Es por eso que, a través de la plataforma Kick, Laos y Díaz se juntaron para responder a sus detractores mientras cocinaron tallarines verdes a lo pobre.

Ambas reflexionaron sobre la presión mediática que existe sobre las figuras públicas y cómo influencia esto en su día a día.

Susy Díaz aconsejó a la también influencer, reafirmando que si quiere permanecer en la televisión o redes “hay que tener coraza”.

Es así que coincidieron en que los juicios son parte de la exposición pública, asegurando que aprendieron a manejarlo. El encuentro rápidamente se volvió viral y hasta incluso compartiendo videos divertidos en el que bromearon por ser comparadas.

Como se recuerda, Flavia ha venido siendo objeto de críticas debido a los cambios físicos que ha tenido. “Yo me veo al espejo y me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda… Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy”, respondió.

Asimismo, explicó brevemente sobre lo que viene ocurriendo con su físico: “Tengo problemas hormonales”.