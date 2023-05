Hallan a hombre sin vida dentro de parque con juegos para niños

Un hombre de aproximadamente 30 años, que vestía una chompa azul marina, un jean y zapatillas, fue hallado muerto dentro de un parque en la cooperativa 2 de Mayo, en Arequipa. Según reveló la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima tenía signos de haber sido atacada con un arma blanca.

En el lugar donde se halló el cadáver habían juegos para niños y cerca también había un colegio, lo cual desató alerta y temor entre los vecinos. Ante esta situación, los moradores aprovecharon para manifestar que los robos han aumentado, pero que nunca se había registrado un asesinato, por lo que piden más seguridad.

“No hemos escuchado nada, este parque es usado por personas ajenas, todos los días hay borrachos, siempre hemos pedido que cierren el parque, todos los días lo pedimos y no nos hacen caso, hay un colegio cerca y si hay patrullaje de serenazgo, pero eso no funciona de nada y tampoco hay alumbrado“, dijeron algunas vecinas.

Asimismo, precisaron que desde que enrejaron el parque, los robos aumentaron y personas del mal vivir toman desde tempranas horas. Cabe resaltar que hasta el cierre de esta edición no se identificó al occiso.