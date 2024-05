Guillermo Salas respondió las críticas de Christian Cueva

Al actual entrenador de la Universidad César Vallejo le tomó por sorpresa los ataques del ‘10′ de Perú, quien aseguró que por su culpa se puso en duda su rendimiento y estado de forma el año pasado en Alianza Lima

Christian Cueva, alejado de las canchas por una lesión de rodilla, ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por sus declaraciones en el programa de YouTube ‘Enfocados’. Durante la entrevista, Cueva repasó su trayectoria y se refirió particularmente a su paso por Alianza Lima, donde su desempeño fue decepcionante debido a las lesiones y un rendimiento irregular.

Un punto destacado de la entrevista fue la relación de Cueva con el entrenador Guillermo Salas. Cueva criticó abiertamente a Salas, acusándolo de dudar de sus capacidades como futbolista. “Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo… ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, declaró Cueva.

Las declaraciones de Cueva sorprendieron a Guillermo Salas, quien reveló que el propio Cueva lo había contactado recientemente para explorar la posibilidad de unirse a la Universidad César Vallejo. “Qué raro, me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale con esas cosas. Pero tranquilo, todo bien”, comentó Salas.

Salas también defendió su posición, señalando que algunas decisiones en el club no dependen exclusivamente del entrenador. “A veces hay decisiones que no dependen mucho de uno como persona o entrenador, hay decisiones que hay que respetar, que son institucionales. Antes que cualquier entrenador o jugador, está la institución”.

Jefferson Farfán se une a las críticas

Jefferson Farfán, otro exjugador que pasó por Alianza Lima, también criticó a Salas en ‘Enfocados’, cuestionando su manejo del plantel y su trato hacia los jugadores experimentados. “Creo que no se comportó conmigo de la manera correcta porque a parte de que era entrenador, nosotros teníamos una amistad, habíamos jugado muchos años juntos. Se comportó mal con muchos compañeros cercanos”, dijo Farfán.

Salas, al ser cuestionado sobre estos comentarios, expresó su afecto por Farfán sin entrar en detalles sobre su relación. “A Jefferson le tengo mucho cariño”, señaló.

Estas revelaciones y críticas han generado un considerable debate en el entorno del fútbol peruano, poniendo en evidencia las tensiones y dificultades en la gestión de equipos y las relaciones entre jugadores y entrenadores.

Mientras tanto, Christian Cueva continúa su rehabilitación con la esperanza de regresar pronto a las canchas, y Guillermo Salas enfrenta el desafío de mantener la cohesión y el rendimiento de su equipo en la Universidad César Vallejo.

Leer también: