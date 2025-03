Guillermo Farré pidió calma a los aficionados celestes

El estratega del cuadro de La Florida espera ver el Estadio Nacional lleno de hinchas: el jueves reciben a Palmeiras por la Copa Libertadores.

Una victoria siempre debería mantener la alegría de una afición que espera ver a su equipo recuperarse, más aún si es una goleada. Esto no pasó con los hinchas de Sporting Cristal ya que no fue suficiente la que le propinaron a Deportivo Binacional. El ambiente que se vivió en el Estadio Alberto Gallardo fue uno lleno de incertidumbre y, sobre todo, de descontento. Por ello, el técnico Guillermo Farré resaltó la importancia de dejar algunas acciones de lado, teniendo en cuenta el imponente reto que se viene por Copa Libertadores: Palmeiras.

No por el resultado, sino con detalles externos que han puesto en aprietos a los rimenses. Cristal ha podido celebrar volver al triunfo después de dos duras derrotas consecutivas, aunque no ha recuperado aún al cien por ciento la estrecha relación que mantuvo con sus hinchas en meses anteriores

Si bien no hubo un vacío total en el recinto del Rímac, se sintió el malestar por los cánticos de la hinchada hacia comando técnico, jugadores y dirigencia. Situación a la que el plantel no puede hacer oídos sordos, pero sí tratan de que no genere un gran impacto en los futbolistas que pueda entorpecer más su rendimiento.

En los próximos días se viene un duelo importante frente a Palmeiras en el debut por Copa Libertadores, en el que esperan salir airosos. Y así lo comentó Guillermo Farré, que analizó también la victoria y como se preparan de cara al partido del jueves.