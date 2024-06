Guerrerito Hugo García sufrió aparatoso accidente

El competidor y deportista Hugo García volvió a tener un accidente en una de sus competencias de ciclismo de montaña

El competidor de “Esto es guerra” fue atendido de inmediato por los paramédicos de la competencia. Después de ser revisado por los especialistas, Hugo se mostró sorprendido por no haber sufrido una fractura. a lo que expreso a los medios “Suerte que no me he roto nada”, expresó.

Aunque Hugo García salió sin ninguna lesión de la caída, su fanaticada le envió mensajes de aliento y le deseó mayor previsión para la próxima competición.

Hace un año , Hugo García logró llevarse el título de Campeón Nacional en la categoría E-bike Pro del ‘Enduro Series Perú’, el principal campeonato de Enduro en el país. El mismo Hugo compartió la noticia en su cuenta oficial de Instagram donde recibió la en hora buena de sus seguidores y otros conocidos del medio artístico.

Desde muy joven, Hugo se inició en la práctica del ciclismo de montaña, una disciplina que el mismo influencer cataloga como su deporte favorito. Según el chico reality, este deporte de alto riesgo demanda una gran concentración, además de un riguroso entrenamiento, por eso en distintas ocasiones cuando le han preguntado acerca de este deporte el “Baby” como lo llaman en el reality, aconsejo a los que desean iniciarse en este deporte comenzar de manera progresiva, empezando por circuitos cortos antes de intentar trayectos de mayor longitud.

“Que lo hagan con gente que lo practica y conoce, pero lo más importante, es que siempre usen toda la protección necesaria”, recomendó Hugo para los interesados en este deporte en una entrevista con la revista Somos.