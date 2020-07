“Guerrera” chotea a Porcella por Miguel Arce

Nicola detrás de Maripily pero ella estaría templada de Arce quien reside en México. Maripily Rivera es integrante de “Guerreros 2020“, al igual que Nicola Porcella. En las ediciones del programa, el chico reality no dejaba de alagar y coquetearle a la capitana de las “Cobras”. Sin embargo, Rivera estaría enamorada de un peruano que no sería Porcella, sino nada más y nada menos que Miguel Arce, quien reside en México hace bastante tiempo.

Nicola detrás de Maripily pero ella estaría templada de Arce quien reside en México

Nicola intentó en varias ocasiones obtener la mirada de la ‘Guerrera’, pero lo único que recibió fueron desplantes.

“Quiero que lo aceptes y digas si soy guapo. Me lo tienes que decir, hasta ahora no lo haces“, fueron las palabras de Nicola hacia Maripily, al escucharlo ella negó tajantemente que fuera su tipo de hombre. “Este individuo quiere que le diga que está guapo. Pero no eres mi tipo. Vamos a ser buenos amigos“, dijo.

Fue choteado, porque el corazón de Maripily ya tenía dueño y lo confirmó. Arce y la modelo portorriqueña fueron invitados al programa ‘Unimas’, donde confirmaron su romance dejando a un lado a Nicola.

A pesar que la integrante de “Guerreros 2020” es diez años mayor que Miguel Arce, esto no ha sido impedimento, pues se conoce que al peruano le gustan ‘mayores’.

Como se recuerda hace más de dos años, Arce vive en México. Se fue de Perú para estudiar actuación en el país azteca, algo que viene teniendo frutos pues ya ha actuado en producciones de Televisa muy conocidas, por ejemplo en “Como dice el dicho”.