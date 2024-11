Grasse Becerra: «Obvio, tira la piedra y se esconde»

La exmodelo Grasse Becerra, cuestionó que la esposa de Edison Flores trabaje tranquilamente en Estados Unidos mientras su familia y Andrés Hurtado enfrentan investigaciones por parte de la Fiscalía.

Una inesperada confrontación tuvo como protagonistas a Ana Siucho y a la exmodelo Grasse Becerra. Este intercambio, se originó luego de que la exchica reality cuestionara la estadía de la doctora en Estados Unidos en medio de las investigaciones que involucran a su familia y al presentador Andrés Hurtado en presuntos delitos de lavado de activo, cohecho y tráfico de influencias.

Ante lo mencionado, comenzó cuando Grasse Becerra reaccionó a una publicación en donde se menciona que Ana Suicho habría conseguido un nuevo empleo en el extranjero, insinuando posibles irregularidades. “Obvio, tira la piedra y se esconde. Bueno, sí trabaja de ilegal que los de Migraciones hagan su chamba pues, la ley es para todos”, escribió la expareja de Joshua Ivanoff.

Sin embargo, la respuesta de Ana Siucho no tardó en llegar, indicando “Cuando la ignorancia es atrevida”. Dichas palabras intensificaron la discusión, a lo que Grasse Becerra replicó: “Ana Suicho me pone atrevida e ignorante, pero no le puedo responder directamente porque ella limitó sus comentarios. Solo diré: ahora, flaquita, dilo sin llorar”.

Asimismo, la esposa de Edison Flores, no dejó pasar el comentario corrigiendo el error de su apellido: “Ya, pero aprende a escribir, es Siucho. Limité comentarios, más no mensajes, así que puedes escribirme cuando quieras”.