Gobierno decreta tres días no laborables por Foro APEC 2024 en Lima y Callao

El Gobierno de Perú ha emitido un decreto supremo que declara tres días no laborables en noviembre de 2024 debido a la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento en el cual el país será anfitrión. Esta medida aplica tanto al sector público como privado, aunque su alcance se limita a las provincias de Lima y Callao, con el objetivo de asegurar el buen desarrollo del evento internacional.

La decisión, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece que los días no laborables serán el 14, 15 y 16 de noviembre de 2024. La normativa cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León.

El documento oficial también precisa que estas fechas no eximen del cumplimiento de la jornada laboral, ya que las horas no trabajadas deberán ser recuperadas. En el sector público, la compensación se realizará de acuerdo con las necesidades de cada institución durante los 15 días posteriores al APEC. En el sector privado, se establece que los empleadores y empleados podrán acordar las fechas de recuperación de las horas. En caso de no llegar a un acuerdo, el empleador tendrá la potestad de decidir cómo se compensará el tiempo no laborado.

Excepciones en servicios esenciales

El decreto también especifica excepciones para sectores esenciales como salud, limpieza, seguridad y otros servicios básicos. Las empresas privadas que operan en estas áreas podrán determinar qué puestos de trabajo quedan excluidos de la disposición, asegurando así la continuidad en la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

El Foro APEC 2024 es uno de los eventos internacionales más importantes del año para Perú, ya que reúne a líderes de las economías más relevantes del mundo para discutir temas clave de cooperación y desarrollo económico en la región Asia-Pacífico. Con la implementación de los días no laborables, el Gobierno busca reducir el tráfico y facilitar el despliegue logístico necesario para el evento, que atraerá a delegaciones y visitantes internacionales.

Esta medida, aunque temporal, también plantea un desafío para la gestión laboral, ya que las empresas y entidades públicas deberán ajustarse a las disposiciones para garantizar la recuperación de las horas dejadas de trabajar.