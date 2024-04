Gobernador del Cusco admite poseer dos réplicas de Rolex

Gobernador Werner Salcedo explicó que los relojes son obsequios

Werner Salcedo, quien ejerce como gobernador regional del Cusco, afirmó que no cuenta con ningún reloj de la marca Rolex en su posesión. Sin embargo, admitió que dispone de dos relojes que recibió como regalo, especificando que se trata de imitaciones cuyo valor no excede los mil soles.

“Por ahora, Werner Salcedo no tiene un Rolex. Yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron”, comentó.

La autoridad optó por no revelar la identidad de quienes le obsequiaron los relojes. Asimismo, manifestó su disposición a cooperar plenamente con todas las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público.

“Procederé, conforme me guíe o me recomiende la Fiscalía o las instancias respectivas, a su respectiva devolución o someterme a las investigaciones que correspondan”.

