Génnesis Hurtado revela su distante relación con Andrés Hurtado en medio de polémicas

Génnesis Hurtado sorprendió al hablar sobre la lejana relación con su padre, Andrés Hurtado, en medio de las acusaciones que lo rodean.

En medio de las crecientes controversias legales que rodean a su padre, Andrés Hurtado, su hija Génnesis Hurtado ha compartido detalles sobre su lejana relación con él. En redes sociales, Génnesis, quien vive en Estados Unidos, reveló que no creció junto a su padre, aunque él la visitaba ocasionalmente. “Mi papá no ha crecido a mi lado, pero siempre me visitaba y me traía flores”, comentó, sorprendiendo a sus seguidores.

Contexto de las declaraciones

Las declaraciones de Génnesis Hurtado se producen en un momento complicado para su padre, conocido como ‘Chibolín’, quien está relacionado con diversas investigaciones legales. Aunque ella no había abordado el tema públicamente hasta ahora, su mensaje ha generado interés debido al delicado contexto familiar. A pesar de esto, la influencer ha mantenido un tono relajado y ha seguido enfocándose en su vida personal y profesional en Estados Unidos. Especialmente en su carrera en el maquillaje artístico.

Génnesis y su vida lejos de la polémica

En un video reciente en Instagram, Génnesis también mencionó con humor la distancia emocional con su padre al destacar la influencia que ha tenido su actual pareja, quien sigue el gesto de llevarle flores. En contraste con la situación legal de su padre, Génnesis ha optado por no involucrarse directamente en las controversias y ha tomado un enfoque más ligero al tratar los rumores sobre su vida. De manera sarcástica, comentó en una de sus publicaciones: “Vendo gelatinas”, riéndose de las especulaciones sobre su vida en Estados Unidos.

Carrera de Génnesis Hurtado en el maquillaje

Génnesis ha consolidado su carrera en el mundo del maquillaje artístico, compartiendo tutoriales y transformaciones con sus seguidores en redes sociales. Recientemente, su recreación del personaje de Disney “La Bestia” ha sido bien recibida por su audiencia, lo que ha contribuido al aumento de su popularidad en plataformas como Instagram.

Las acusaciones contra Andrés Hurtado

Mientras tanto, Andrés Hurtado enfrenta investigaciones por su presunta relación con los hermanos Siucho Neira, quienes están siendo investigados por delitos graves. Ana Siucho, en una entrevista, afirmó que ‘Chibolín’ le pidió dinero para facilitar la recuperación de bienes incautados, lo que ha generado más dudas sobre el papel del presentador en estas actividades. Además, han criticado su vida ostentosa debido a la discrepancia con su situación fiscal y sus declaraciones públicas sobre ingresos.