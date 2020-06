Andrés Hurtado: “Mis hijas me tienen olvidado”

En el día del padre, el conductor ha dado a conocer su fastidio, pues sus dos hijas mayores Josetty Hurtado y Gennesis Hurtado se han olvidado de él y no lo saludaron por su día. Andrés Hurtado le agradeció a su hija menor por el detalle que tuvo por el día del padre, sin embargo no hizo lo mismo con sus hijas mayores.

El presentador de “Porque Hoy es Sábado con Andrés” se mostró bastante indignado por no recibir ni un saludo por parte de sus hijas mayores, incluso les pidió que le devuelvan toda la ropa que él les ha comprado.

“Mi Lucianita me hizo esta belleza. Es la única que me queda, Josetty y Génesis Hurtado, ni siquiera un Lápiz Mongol. Bueno, los hijos crecen y se van. Ojalá que me devuelvan toda la ropa que les regalé. Solo me queda mi Lucianita”, escribió en su cuenta de instagram.

Josetty y Gennesis viven hace algunos años en Estados Unidos, donde se desempeñan como influencers de grandes marcas como “Vogue” y “Chanel”, a través de sus redes sociales muestran los modelos exclusivos de las marcas que las auspician.

Cabe indicar, que Luciana es su hija menor, con la que compartió una foto mostrando el regalo que le dio. La pequeña nació en octubre del 2014.