Hoy les traemos la receta de como hacer Galletas con mermelada, prepáralas en casa y disfrútalas con la familia

Ingredientes:

175 gramos de mantequilla

125 gramos de azúcar

1 huevo

250 gramos de harina

Mermelada de preferencia

Preparación:

En primer lugar, precalienta el horno a 180 °C. En un bol, mezcla con una batidora eléctrica la mantequilla, el azúcar y el huevo. A continuación, echa poco a poco la harina y sigue mezclando hasta que todo esté bien integrado. Pasados unos cinco minutos, ya la masa estará lista.

Has bolitas del tamaño de una nuez y colócalas en una bandeja para hornear. Procura dejar un espacio de cinco centímetros entre cada una. Cuando estén todas en la bandeja, has pequeños agujeros sobre estas con la punta de los dedos previamente mojados de aceite para que la masa no se pegue.

Debe quedar un hueco lo suficientemente grande como para verter en ellos la mermelada. Al seleccionar la de preferencia, bien sea fresa, melocotón, piña u otro sabor, rellena las galletas. La mermelada no debe ser muy líquida para que no se escape. Mete al horno por 20 minutos a 180 ºC, hasta que el borde esté dorado. Deja enfriar y servir.

Leer también: