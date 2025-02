Gago y su respuesta a Gorosito por lo que dijo de La Bombonera

Fernando Gago salió al frente y explicó lo que para él significa el peso de la hinchada a favor de los jugadores de Boca

A pocos días para el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, luego el triunfo por 2-1 sobre Aldosivi, Fernando Gago compareció ante los medios de comunicación y habló de todo, incluyendo a la pregunta vinculada a lo dicho recientemente por Néstor Gorosito, quien minimizó el peso de un estadio como La Bombonera para el encuentro del próximo martes.

En una charla con el programa En Buen Momento, ‘Pipo’ argumentó que dentro del campo son los jugadores los que resuelven y que la hinchada, en este caso la de Boca, no pesará en lo más mínimo. “Lo de la cancha de Boca es todo ‘biri biri’. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. No pasa nada, es once contra once. Es todo sanata lo de la Bombonera”, sostuvo.

Lea también:

Fernando Gago fue consultado sobre esto en su reciente intervención ante la prensa y, a diferencia de Gorosito, valoró la importancia de que la hinchada aliente en todo momento al equipo.

“Son opiniones que cada uno puede decir. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”, señaló.

En esa misma línea, no dudó en volver a poner el peso de la hinchada como un agregado valioso para que Boca Juniors consiga la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. “Es un partido donde necesitamos ganar, sabemos lo que implica jugar la Libertadores. Jugamos en nuestra casa, que es muy importante, y tenemos que aprovechar el envión de la gente para ganar el partido y conseguir la clasificación”, añadió Fernando Gago.

Fernando Gago no cuestionó las críticas de la hinchada desde las tribunas, las respaldó y mostró compresión frente a ese disgusto del público. “Ante la reacción de la gente, hay que decirle que confíen. Es normal lo que hace la gente. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal. Vamos a dejar todo para conseguir un resultado positivo sabiendo lo que significa jugar la Copa”, sentenció el entrenado de Boca Juniors.